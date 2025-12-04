Alistan en las Utopías sitios de rehabilitación

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, anunció que, por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, serán creados nuevos centros de habilitación y rehabilitación gratuitos dentro de las Utopías de cada alcaldía.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la funcionaria capitalina destacó que el objetivo de esta medida es reducir las barreras sociales y económicas que enfrenta este sector de la población para así avanzar en la plena inclusión.

“Las Utopías, como ustedes saben, son un concepto amplio en el que pueden tener actividades deportivas, culturales, médicas. Las Casas de Salud van a estar ahí. Vamos a tener las Casas de las 3 Erres, que están a cargo de la compañera Chantal Crespy.

2 de cada 10 personas que viven en la ciudad viven con una discapacidad

“En éstas, vamos a tener estas Casas de Habilitación y Rehabilitación, dentro de las casas de las Tres Erres del Cuidado, que es revalorar, redistribuir y reducir la carga que llevamos, sobre todo las mujeres, en materia de cuidado. Entonces ésa es la idea”, mencionó.

De acuerdo con Damián González, el objetivo es brindar servicios de habilitación y rehabilitación en las Utopías para que toda la población acceda, ya que, según un diagnóstico, hay 34 espacios privados que brindan estas atenciones y la mayoría está en la alcaldía Benito Juárez, por el nivel de ingreso de sus habitantes y porque es habitada por más adultos mayores.