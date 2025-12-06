Explota domicilio en Lindavista, por supuesto mal manejo de pipa; hay 3 heridos | VIDEO

Un domicilio en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, registró una explosión que dejó tres personas heridas, por acumulación de gas tras un supuesto mal manejo de una pipa, según los primeros reportes.

Usuarios en redes sociales informaron que la explosión de la pipa se registró alrededor de las 13:00 horas de este sábado en un domicilio ubicado sobre la calle Cerrada de Otavalo, esquina con Pisco, en Lindavista.

Vecinos reportaron haber escuchado una fuerte detonación y, posteriormente, según fotografías publicadas en medios digitales, el domicilio quedó con fuertes afectaciones estructurales, entre ellas el derribo de sus puertas de metal.

Posteriormente, el medio N+ reportó que, según las primeras indagaciones, la explosión ocurrió mientras se estaba surtiendo al domicilio con una pipa de gas. La acumulación de gas que llevó al incidente habría ocurrido por un mal manejo de la misma.

Explosión por acumulación de gas en un domicilio particular en la calle de Pisco y Otavalo en Lindavista GAM. Lesionados atendidos por el ERUM. pic.twitter.com/mzDA4O8UYJ — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) December 6, 2025

A causa de esto, uno de los trabajadores de la empresa que surte el gas resultó gravemente lesionado, por lo que fue rápidamente trasladado al hospital, según reportes del citado medio.

Mientras que el operador de la unidad se dio a la fuga, según informes de vecinos recuperados por la misma cadena televisiva. Esta situación, en lugar de enfurecer a los vecinos, los reconfortó, pues acusaron que si esta persona permanecía en el lugar, podría haber ocasionado un accidente más fuerte.

Se desconoce la identidad de las demás personas heridas.

Este sábado se registró una explosión cuando una pipa suministraba gas a un par de viviendas de la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero; se registran varios heridos y daños a otros inmuebles; autoridades acudieron y acordonaron la zona. #LasNoticiasDeFORO con… pic.twitter.com/5oMv2D9c4H — N+ FORO (@nmasforo) December 6, 2025

De acuerdo con reportes, al lugar de los hechos acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como Protección Civil y otros equipos de seguridad.

Al cierre de esta nota, autoridades capitalinas no han dado más información del incidente. Se espera que, posteriormente, se actualice el estado de salud de los lesionados, así como las labores de emergencia en el domicilio afectado.

El tema causó conmoción al haber ocurrido dos meses después de la fatal explosión de una pipa sobre el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, la cual dejó 32 personas muertas.

