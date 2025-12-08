Retiran 178 t de basura de barrancas de la MC

En un año, la alcaldía Magdalena Contreras recolectó 178 toneladas de basura de las barrancas, como parte de las acciones de limpieza en estas zonas ambientales.

El alcalde Fernando Mercado Guaida mencionó que desde el inicio de su administración puso en marcha un programa permanente de limpieza, desazolve y recuperación de cauces para el retiro de residuos sólidos, así como para la prevención de inundaciones y deslaves.

19 hectáreas han sido reforestadas en la zona de los Dinamos

“Las barrancas no se cuidan desde un escritorio; se cuidan caminándolas, escuchando y trabajando con la comunidad”, mencionó el funcionario capitalino.

El pasado 29 de noviembre, Mercado Guaida destacó en entrevista con La Razón las dos megajornadas de limpieza en el río Magdalena y reconoció que a su llegada encontró a este cuerpo de agua más saludable; no obstante, dijo que el río que sigue en el área urbana sí tiene basura.

Debido a lo anterior, el titular de la alcaldía Magdalena Contreras mencionó que su administración analiza un plan maestro de rescate del cuerpo de agua.

De acuerdo con la demarcación, mantener los cauces libres, despejar taludes y retirar residuos acumulados es una medida de protección civil fundamental para cuidar la vida y el patrimonio de miles de familias contrerenses.

“Las barrancas son un orgullo de la Magdalena Contreras y vamos a seguir defendiéndolas”, mencionó el alcalde, el pasado 30 de noviembre.