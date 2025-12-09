Las policías violetas van por la atención 24/7 de víctimas de violencia de género

Dos oficiales afuera de la estación violeta de la SSC en Tlatelolco, ayer.

La Ciudad de México cuenta ya con su primera Estación de Policía Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender y proteger a mujeres y niñas víctimas de violencia, como la familiar que, si bien ha ido a la baja, aún afecta a las capitalinas dentro de sus hogares.

Durante la inauguración, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que los 30 elementos, mujeres y hombres, asignados a esta estación ubicada en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, cuentan con certificación en primeros auxilios psicológicos y experiencia en atención a víctimas de violencia sexual y familiar.

El Dato: Las víctimas de violencia pueden acudir a la estación Tlatelolco a solicitar asesoría, acompañamiento o rescates “sin juicios”, o comunicarse al *765 o al 911.

“Todos los que hoy portan esta identificación de brazalete han sido formados, capacitados y certificados en violencia de género… Esta estación va a organizar las 30 patrullas que tienen a su cargo para desplegarse por toda la ciudad y garantizar atención inmediata ante emergencias”, señaló Brugada Molina.

La mandataria agregó que, desde la entrega de los vehículos oficiales, en agosto pasado, han atendido 200 casos de violencia familiar, un promedio de dos diarios en los últimos 100 días.

28 mil 718 delitos de violencia familiar se registraron entre enero y octubre

Macrina Silvia Bautista, habitante de la unidad, dijo a La Razón que la apertura de la estación también representa un cambio en su vida cotidiana y para sentirse seguras en las calles de la zona.

“Antes no había estas oficinas. Yo no sé bien qué significa que sea de género, pero me imagino que es para las mujeres.

“Antes nosotras aquí corríamos el peligro de ser asaltadas o que nos golpearan en la noche, pero ahora dudo que los ladrones piensen en hacernos algo a nosotras, que no nos podemos defender de un hombre”, relató.

En el edificio Chamizal, Carolina López, otra vecina del lugar, compartió una percepción similar y recordó que incluso vivió violencia en su propio hogar, por lo que consideró que contar con estos agentes será benéfico para quienes viven una situación similar.

200 casos de violencia familiar atendió la unidad violeta desde agosto pasado

“Antes a mí me pegaba mi esposo; ahorita ya no vive y a veces digo gracias a Dios, pero teniendo esta estación yo me hubiera sentido más segura, aunque ahorita ya no la necesito”, afirmó.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de violencia familiar en la capital muestran una tendencia a la baja, pues de enero a octubre de 2023 se registraron 32 mil 445 carpetas, mientras que en el mismo periodo del año en curso la cifra disminuyó a 28 mil 718.

Ayer, este diario informó que Iztacalco se mantuvo desde 2022 hasta 2024 como la alcaldía con mayor tasa de carpetas de investigación por violencia familiar por cada 100 mil habitantes. Sólo entre enero y octubre de 2025 acumuló 412 casos por cada 100 mil habitantes.

Venustiano Carranza y Cuauhtémoc no se quedan atrás, ya que en el mismo lapso registraron 431 y 384 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

El más reciente Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP, indica que la Ciudad de México se ubicó en el tercer lugar nacional de víctimas de feminicidio por grupo de edad y entidad federativa, ya que entre enero y octubre se registraron 39 víctimas adultas y tres menores de cero a 17 años, de un total de 597 feminicidios contabilizados en el país.

La entidad también ocupó el segundo lugar nacional en número de capitalinas víctimas de lesiones culposas, con mil 668 casos entre enero y octubre.

Ayer, la secretaria de las Mujeres, Daphne Cuevas Ortiz, celebró la apertura de la estación y recordó que su creación había sido aprobada por el Congreso capitalino desde hace dos legislaturas.

“Necesitamos policía que entienda ese círculo; que comprenda que las mujeres no llaman por jugar o por arrepentirse por cobardía… La policía es primer respondiente casi siempre, y con su conocimiento, habilidad y empatía debe permear al resto de las corporaciones”, señaló.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Unidad Especializada de Género (UEG), Michelle Guerra Sastre, dijo a este diario que la capacitación del personal incluyó un diplomado de tres meses y, actualmente, están en proceso de una certificación adicional de cinco semanas.

“Somos 110 en total en la UEG, entre las dos sedes (Metro Balderas y Tlatelolco). Aquí en Tlatelolco son 30 y los demás están en Balderas. En total hay 30 patrullas. El tiempo de respuesta será el más rápido posible: de tres a cinco minutos después de que el comandante de cuadrante solicite apoyo”, explicó Guerra Sastre.

Brugada Molina adelantó que en los próximos años buscará aumentar a 73 patrullas de género, “una por cada cuadrante”, así como el número de elementos, aunque no precisó esta cifra.

MÁS SEGURIDAD EN LAS CALLES. Brugada Molina también anunció que su Gobierno reforzará la seguridad en las colonias que integran la Unidad Habitacional Tlatelolco, durante el evento al que asistieron autoridades de la SSC y vecinos de la zona.

“Hoy más que nunca, como nunca antes, se va a invertir en Tlatelolco; se va a transformar Tlatelolco y una de las áreas importantes también, es la seguridad. Pronto nos veremos para hablar sobre ese tema”, mencionó.

Brugada Molina detalló que esta acción de seguridad en la zona estará acompañada con inversión en el lugar para transformarlo.

La Jefa de Gobierno dijo que en la capital debe haber más estaciones de este tipo para atender la violencia de género, lo cual será una ruta por seguir de la administración local.

“Este modelo de Estaciones de Policía de Género, más Centros de Justicia para las mujeres a nivel de la fiscalía, debe ser la línea, la ruta a seguir en la Ciudad de México.

“Y que cada mujer que lamentablemente sufra violencia en la Ciudad de México acuda de inmediato a cualquier estación de policía o en particular a la Estación de Policía Especializada de Género”, comentó la morenista.