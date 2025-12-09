Listos, 90% de acuerdos reparatorios para víctimas de explosión de pipa en puente de la Concordia

Pipa de la empresa Transportadora Silza explotó el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que han logrado casi la totalidad de los acuerdos reparatorios para las 84 víctimas de la explosión de pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, en los límites entre la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de Los Reyes.

En conferencia de prensa, Brugada calificó como “históricos” los arreglos con la empresa Transportadora Silza. Asimismo, adelantó que la próxima semana darán a conocer una actualización de los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2025.

“Se va por muy buen camino con estos acuerdos reparatorios. Se lleva ya el 90 por ciento de estos acuerdos en el caso de las víctimas o sus familiares. [...] Fue un acuerdo reparatorio histórico, muy justo, y vamos bien ahí”, declaró.

“Estaremos dando la información a detalle la próxima semana. Vamos a invitar a la Fiscalía y a las dependencias involucradas. Nos reunimos con todas las víctimas hace una semana, los escuchamos y estamos atendiendo todos los temas que ellos nos plantearon”, agregó.

Silza, una filial del grupo Tomza, carecía de reglamentación para operar la pipa involucrada en la explosión, que derivó en la muerte de 32 personas entre septiembre y octubre.

Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de la vigilancia ambiental en materia de hidrocarburos, la gasera no contaba con registro vigente de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental.

Pese a lo anterior, el gobierno y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) optaron por buscar un acuerdo reparatorio con el grupo empresarial.

