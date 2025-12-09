Metro CDMX HOY 9 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 9 de diciembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 12; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 7, 8 y 9; y de seis minutos en las líneas 3, 6, A y B.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué pasa en la Línea 7?
La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.
- ¿Cuál 5 minutos en la L7, está lleno camarones? ¿Algún día podremos avanzar?
- Línea 7 ya pasaron 4 trenes dirección rosario y dirección barranca 1 y lleno, que onda Aquiles Serdán ya está full
- Línea 7 dirección El Rosario detenida
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.
- Ya dejen de hacer base en los túneles de línea 3 dirección indios verdes, solo provocan retrasos
- Otra vez la línea 3 muy lenta, haciendo mucho tiempo en cada estación
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT