Metro CDMX HOY 9 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 9 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 12; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 7, 8 y 9; y de seis minutos en las líneas 3, 6, A y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/U38WBAyLWa — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

¿Cuál 5 minutos en la L7, está lleno camarones? ¿Algún día podremos avanzar?

Línea 7 ya pasaron 4 trenes dirección rosario y dirección barranca 1 y lleno, que onda Aquiles Serdán ya está full

Línea 7 dirección El Rosario detenida

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

Ya dejen de hacer base en los túneles de línea 3 dirección indios verdes, solo provocan retrasos

Otra vez la línea 3 muy lenta, haciendo mucho tiempo en cada estación

