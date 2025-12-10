¿La CDMX perdonará adeudo de predial, agua y multas en 2026?

Para el 2026 se podrían perdonar los adeudos del predial y de los servicios de agua en la Ciudad de México, y dicha condonación puede ser incluso por el 100 por ciento.

El Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, informó en conferencia de prensa, que el Paquete Económico 2026 estima un total de casi 314 mil millones de pesos de Ingresos totales.

Este aumento representa un 7.5 por ciento más que el que estuvo previsto en el 2025, de los cuales el 51.3 por ciento corresponde a ingresos locales, mientras que el 48.7 por ciento corresponde a ingresos federales.

Asimismo, en una publicación en redes sociales precisó que la Ciudad de México aportó el 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB) en 2024, lo que también representó un incremento del 2.1 por ciento del PIB anual de la CDMX.

La Ciudad de México aportó el 15% del PIB nacional en 2024, refrendando su liderazgo como la entidad con mayor contribución a la economía del país. 🧵(1/4) pic.twitter.com/D0Pt9spvcp — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) December 5, 2025

¿CDMX perdonará adeudo de predial, agua y multas en 2026?

En el Paquete Económico 2026 también se considera un programa de regularización en el que se incluye la condonación de adeudo en los servicios de agua y en el predial, así como la eliminación de multas y recargos acumulados.

El descuento que será aplicado al impuesto predial será de un 100 por ciento en las multas y recargos, asimismo, se informó que esto se aplicará también para los servicios de agua, por lo que aproximadamente 2.4 millones de cuentas se verán beneficiadas en la capital.

Asimismo, se toman en cuenta cuotas para las personas que habiten en inmuebles con valor catastral de los rangos A, B, C o D, por lo que dichas personas podrán liquidar sus adeudos mediante un único pago.

Plan de Ingresos Totales 2026 CDMX ı Foto: Captura de pantalla

Las cuotas establecidas para dichos inmuebles serán de mil pesos, mientras que los pequeños comercios podrán liquidar sus deudas en un pago de dos mil pesos, y se estima que al menos 834 mil cuentas están ubicadas en estos rangos.

Este Paquete Económico 2026 aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del Congreso de la CDMX, por lo que las medidas anunciadas aún no son oficiales, y si este es aprobado, este será publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, esta propuesta permitirá que las personas puedan saldar sus deudas, ya que se tendrá una condonación total de multas y recargos, un pago exclusivo del adeudo principal y se dará un enfoque a los sectores con menor ingreso económico.

Ley de Ingresos de la CDMX para el ejercicio Fiscal 2026 ı Foto: Captura de pantalla