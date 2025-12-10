Vales Mercomuna: ¿De cuánto será el aumento en 2026?

En octubre del 2025 se realizó la primer inscripción al programa de Vales Mercomuna en la CDMX, y este programa tendrá un incremento en el monto que otorga a las y los beneficiarios.

Los Vales Mercomuna son un programa social que se otorga a hombres y mujeres de entre 19 y 56 años de edad que se encuentren en situación vulnerable, ya que con estos pueden mejorar su situación económica.

Actualmente los Vales Mercomuna benefician a las personas con dos mil pesos otorgados mediante vales físicos, y estos pueden ser canjeados en los establecimientos que están inscritos al programa.

PREVIVALE enfrenta críticas por presuntos vales falsos de MERCOMUNA 2025. ı Foto: Especial.

¿De cuánto será el aumento de los Vales Mercomuna en el 2026?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, realizó la entrega de vales este 9 de diciembre, y durante este evento, anunció que habrá un aumento en el monto otorgado en los Vales Mercomuna.

De acuerdo con Brugada Molina, este incremento podrá verse a partir de enero del 2026, pues las y los beneficiarios recibirán 3 mil pesos en Vales Mercomuna, lo que les permitirá adquirir más productos de primera necesidad.

Asimismo, informó que se espera que para el próximo año se duplique la cantidad de beneficiarios, que actualmente es de aproximadamente 300 mil familias, pues con esta iniciativa también se incentiva a que las personas consuman dentro de los mercados y comercios locales inscritos al programa.

Además, también se espera que para el 2026 más comercios se sumen y reciban los Vales Mercomuna, por lo que el comercio local puede continuar impulsándose, y los recursos se mantendrán dentro de las localidades que lo necesitan.

🛒✨ Con #MERCOMUNA, los impuestos de las y los capitalinos regresan directo a las mesas de las familias y a los negocios de barrio. En 2025 destinamos 900 mdp para que más de 300 mil personas puedan adquirir productos de abasto popular en tienditas, mercados y comercios locales.… pic.twitter.com/Os40C7j12k — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 10, 2025

¿Cómo registrarse para recibir los Vales Mercomuna?

Los Vales Mercomuna están dirigidos a personas de entre 19 y 56 años de edad que residen en la CDMX y se encuentren en situación de vulnerabilidad o pobreza, pues con estos pueden adquirir productos de primera necesidad, como alimentos.

Para poder registrarse, las y los solicitantes deben presentar una identificación oficial vigente, CURP y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, y el registro se realiza casa por casa.

Esto quiere decir que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México realiza visitas casa por casa para poder realizar el registro de las y los solicitantes.

Una vez realizado el registro con los servidores públicos, los datos son revisados por las autoridades correspondientes, y posteriormente se envía una carta invitación o llamada a las personas que hayan resultado beneficiarias de los Vales Mercomuna.