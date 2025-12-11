Estas son las estaciones del Metro y Metrobús que están cerradas el 12 de diciembre del 2025

Este 12 de diciembre es el día en el que se celebra a la Virgen de Guadalupe, por lo que muchas vialidades cercanas a la Basílica de Guadalupe se verán afetadas por las peregrinaciones.

Durante el 12 de diciembre e incluso en días previos muchos grupos de peregrinos comienzan su trayecto con dirección a la Basílica de Guadalupe, con la finalidad de celebrar a la Virgen en su día.

El 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México se lleva a cabo la celebración más grande a la Virgen de Guadalupe, y en esta incluso se cuenta con la presencia de artistas reconocidos que brindan conciertos en su honor.

Asimismo, algunas vialidades e incluso el transporte público se ven afectados por el incremento de personas en la zona, debido a que las peregrinaciones inundan las calles cercanas al Cerro del Tepeyac.

Peregrinos devotos a la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica de Guadalupe con motivo del aniversario 493 de la aparición de la virgen en el Cerro del Tepeyac. ı Foto: Cuartoscuro

Estaciones del Metro y Metrobús que están cerradas el 12 de diciembre

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez informó el 10 de diciembre a los peregrinos y usuarios habituales del Metro que la estación La Villa/Basílica de la Línea 6 operará en su horario habitual.

Asimismo, precisó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, instruyó que se implementara un operativo de asistencia, incremento de seguridad e incremento de trenes.

Debido a esto, la estación del Metro más cercana a la Basílica de Guadalupe permanecerá abierta el 12 de diciembre en su horario regular desde las 5:00 horas y cerrará hasta las 24:00 horas, con la finalidad de facilitar la movilidad de los peregrinos y los usuarios en general.

La estación La Villa/Basílica de Linea 6 operará en horario habitual de 05:00 a 24:00 horas para facilitar la movilidad de personas usuarias y peregrinas.



Por instrucción de la Jefa de Gobierno, el Metro reforzó su operativo con más personal de asistencia, mayor presencia de… pic.twitter.com/IHgq5VKH0z — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 11, 2025

En este mismo sentido, el Metrobús informó este 10 de diciembre que el viernes 12 de diciembre no habrá servicio en algunas estaciones de la línea 6 y 7 debido a las concentraciones relgiosas que se darán en la zona cercana a la Basílica de Guadalupe.

Las estaciones de la línea 6 del Metrobús que estarán cerradas el 12 de diciembre serán La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil la Villa y Gustavo A. Madero, por lo que esta línea dará servicio desde El Rosario hasta Deportivo 18 de Marzo, y en el otro sentido dará servicio únicamente de Martín Carrera a Villa de Aragón.

Mientras que las estaciones de la línea 7 del Metrobús que permanecerán cerradas el 12 de diciembre serán Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa, De los Misterios, Gustavo A. Madero y Garrindo.

Debido a esto, el servicio de la Línea 7 del Metrobús únicamente estará disponible desde Avenida Talismán hasta Campo Marte en ambos sentidos, por lo que se pide a los usuarios tomar precauciones para sus trayectos.

Estaciones del Metrobús cerradas el 12 de diciembre ı Foto: Especial