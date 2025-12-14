Incendio en alcaldía Miguel Hidalgo deja viviendas calcinadas y un perro muerto

Un incendio registrado la mañana de este domingo consumió cuatro viviendas de cartón en la colonia San Joaquín, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que obligó a la evacuación preventiva de 50 personas, informaron autoridades capitalinas.

El siniestro ocurrió en el cruce de Callejón San Joaquín y Prolongación San Joaquín, donde las llamas se propagaron rápidamente debido a que las casas estaban edificadas con cartón y madera, materiales altamente inflamables.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, en el lugar fue localizado un perro sin vida, presuntamente a consecuencia del fuego.

En Callejón San Joaquín y Prolongación San Joaquín, col. San Joaquín, @AlcaldiaMHmx, se registró un incendio que afectó cuatro casas de construcción precaria en un área de 400 m²; @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego.



Como medida de prevención se evacuó a 50 personas, sin… pic.twitter.com/PVyrA5kguy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 14, 2025

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para controlar y sofocar el incendio, el cual afectó una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. Como parte de las labores de mitigación de riesgos, se retiraron dos cilindros de gas LP de 30 kilogramos cada uno, con el objetivo de evitar una posible explosión.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que, además de las viviendas dañadas, el incendio provocó afectaciones colaterales. Entre ellas, se reportó el daño a un árbol de aproximadamente 10 metros de altura y 60 centímetros de diámetro, así como a cuatro ventanas de un edificio colindante, alcanzadas por el calor y las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que se mantiene la evaluación del área para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los vecinos. Personal de protección civil acudieron a la zona para brindar apoyo a las familias afectadas y coordinar acciones preventivas.

