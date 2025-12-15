Morena aprueba Paquete Económico 2026 tras sesión de golpes y jaloneos

Congreso de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Tras agarrarse a golpes con la oposición, la bancada de Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad el Paquete Económico 2026.

En una jornada maratónica, el paquete propuesto por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue aprobado sin la presencia de los partidos de oposición, que abandonaron la sesión tras una riña a golpes con diputadas de Morena.

Durante la discusión por la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), un grupo de legisladoras de Morena y el PAN intercambiaron insultos, jaloneos y golpes, lo que entorpeció la sesión.

No obstante, las y los diputados de Morena, PT y Verde aprobaron, con 45 votos a favor, el Paquete Económico en lo general y lo particular, que incluye el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Aunque el Presupuesto tuvo más de 100 reservas por partidos de oposición, todas fueron desechadas y los tres dictámenes pasaron por la aplanadora legislativa de Morena sin ninguna modificación. Por lo que los ingresos y presupuesto de 313 mil 385 millones de pesos planteados pasaron por el Congreso intactos.

Entre los gastos prioritarios del 2026 destacan los 5 mil millones de pesos para la renovación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México y los 17 mil 871 millones para construir tres líneas del Cablebús.

Asimismo, para 13 Utopías se destinarán 2 mil 500 millones de pesos, además de mil 495 millones para la implementación del Sistema Público de Cuidados.

A nivel de dependencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será la más beneficiada, seguida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Obras y Servicios (Sobse), con 29.5, 19.0 y 18.6 millones de pesos, respectivamente.

Además, se duplicó el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, pues pasó de tener 22 a 47 millones de pesos.

