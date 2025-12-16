Dan más seguridad a mujeres y niñas dentro de hoteles

Toma del Hotel Condesa, sobre la Calzada de Tlalpan, en el que una mujer trans fue asesinada en 2023. Imagen del 11 de diciembre.

EL CONGRESO de la Ciudad de México avaló las reformas en materia de seguridad, así como otras para la protección de menores de edad y mujeres en hoteles para evitar la violencia de género y la trata de personas.

Con 43 votos a favor y ninguno en contra, se reformó la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entre las iniciativas aprobadas destaca fortalecer el Servicio Profesional de Carrera de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante programas de profesionalización.

El Dato: Al menos 62 por ciento de los reportes por trata de personas registrados en 2024 fue por hechos en el entorno virtual, según el Consejo Ciudadanoa para la Seguridad y Justicia local.

Otra propuesta aprobada es la incorporación de la Brigada de Vigilancia Animal en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana como parte de la Policía Preventiva, presentada por la morenista Adriana Espinosa.

En lo que respecta a la seguridad en sitios de alojamiento, los legisladores aprobaron reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Turismo.

La reforma plantea, entre otras medidas, el registro de niñas, niños y adolescentes al validar su identidad, asentar el parentesco o relación que tiene con el adulto con quien ingrese al hotel. Además, las mujeres que sean víctimas de violencia y no tengan identificación deberán ser resguardadas.

15.2 por ciento de los feminicidios y transfeminicidios ocurre en hoteles y moteles

El pasado 25 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó esta iniciativa sobre hoteles y aseguró que el objetivo es prevenir las trata de personas, abusos sexuales, violaciones, feminicidios y transfeminicidios en estos sitios de la Ciudad de México.