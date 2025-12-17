Activan doble alerta por frio intenso en la CDMX este 18 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó alertas amarilla y naranja en diversas alcaldías por bajas temperaturas previstas durante la madrugada del jueves 18 de diciembre de 2025, como consecuencia del ingreso de un nuevo frente frío al centro del país.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el periodo de afectación será de las 00:00 a las 09:00 horas, lapso en el que se espera un marcado descenso térmico, principalmente en zonas altas del sur de la capital.

¿Cuáles son las alcaldías afectadas por las doble alerta?

Alerta amarilla en Milpa Alta y Xochimilco

La alerta amarilla fue emitida para las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Hraezc2frH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Alerta naranja en Tlalpan por heladas

En tanto, la alcaldía Tlalpan se mantiene bajo alerta naranja, debido a que se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como posibles heladas, lo que representa un mayor riesgo para la población.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Mantener una alimentación rica en frutas y verduras con vitaminas A y C, además de una adecuada hidratación.

Asimismo, recomendaron:

Mantener ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores o chimeneas, para prevenir intoxicaciones.

Entre otras recomendaciones, Protección Civil pidió hidratar y proteger la piel ante el frío y mantener actualizado el esquema de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente en personas con mayor riesgo.

Finalmente, la SGIRPC reiteró que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, y llamó a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales para prevenir riesgos durante esta temporada invernal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL