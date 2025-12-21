Empresa responsable de explosión en La Concordia pagará 480 mdp de indemnización: Fiscalía CDMX

Familias de víctimas frente a una ofrenda en La Concordia.

Silza, empresa señalada como responsable de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que dejó 32 muertos, está pagando una indemnización que asciende a 480 millones de pesos, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

En conferencia de prensa para informar los avances del caso, la titular de la FGJ-CDMX informó que, a tres meses del incidente, se han logrado acuerdos reparatorios con las partes involucradas.

Así, aclaró que, tras el avance de las investigaciones, las determinaron la responsabilidad de Silza, empresa dueña de la pipa que explotó, por las omisiones que provocaron los hechos, se acordó que ésta debe pagar una indemnización.

Remarcó que la cifra asciende a 480 millones de pesos, para las 144 víctimas que se registraron por estos hechos, entre las 32 víctimas mortales y todas quienes sufrieron pérdidas, heridas, daños materiales o psicológicos.

Sin embargo, Alcalde Luján remarcó que 430 millones de pesos ya han sido pagados, lo que representa un 90 por ciento del total.

A propósito, la fiscal aclaró que, del monto que se ha pagado, se ha destinado:

266 millones para familiares de personas fallecidas

136.5 millones para personas lesionadas

27 millones para personas que sufrieron daños de otro tipo

Además, la fiscal remarcó que hay algunos acuerdos pendientes, los cuales, en su mayoría, son por daños materiales. Sin embargo, destacó que, entre estos, se encuentran pendientes los casos de tres personas fallecidas, así como de dos con lesiones graves.

Remarcó que estos últimos “tienen que ver con procesos sucesorios o de guarda y custodia de menores que fueron víctimas indirectas de estos terribles sucesos”.

Alcalde Luján enfatizó que estos montos son “históricos” en comparación con otros referentes de accidentes o sucesos por omisiones culposas o dolosos, registrados en la Ciudad de México.

Por otro lado, durante su intervención, la jefa de Gobierno, Claro Brugada, aseguró que desde el Gobierno capitalino consideran que “ninguna reparación va a reparar la pérdida de una vida humana”, pero el compromiso es con “garantizar el mejor resultado posible”.

Nuevamente expresamos nuestra solidaridad con todos los afectados y lesionados. Nuestras condolencias a familiares de las 32 personas que perdieron la vida en este lamentable suceso Clara Brugada, jefa de Gobierno



