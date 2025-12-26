Clara Brugada anuncia Utopía en Cuautepec

Durante su visita a la colonia La Forestal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de una Utopía en el Deportivo Carmen Serdán, además de entregar cobijas y juguetes a familias de la zona en el marco de las fiestas decembrinas.

Acompañada de funcionarios del gabinete local y en representación del alcalde Giancarlo Lozano, Clara Brugada destacó los avances en materia social y de infraestructura que se están llevando a cabo en la demarcación.

“La siguiente Utopía que vamos a construir es aquí abajo en el Deportivo Carmen Serdán. Allí es un gran espacio que también es muy grande. Y aquí vamos a construir una enorme Utopía para todo Cuautepec y las colonias que la conforman”, anunció Clara Brugada.

La Utopía contará con albercas públicas gratuitas, instalaciones deportivas, espacios recreativos y culturales, además de un auditorio con capacidad para más de 400 personas. “No se cobra ni la inscripción ni la mensualidad”, enfatizó Clara Brugada sobre las albercas, agregando que el auditorio será un espacio donde “todas las tardes, días, fines de semana van a poder estar viendo cine o estar siendo parte de las distintas actuaciones artísticas”.

Clara Brugada destacó los logros sociales alcanzados en los últimos años: “Del 2019 al 2024, un millón de personas salieron de la pobreza” en la capital del país, resultado del aumento al salario mínimo que pasó “de 88 pesos diarios que era el salario en 2018 a 315 pesos diarios”.

Clara Brugada también detalló el avance del Sistema Público de Cuidados, que incluye la construcción de 300 centros de cuidado y desarrollo infantil en la ciudad. “Hemos iniciado lo que se llama la educación inicial, porque la educación básica pública empieza a los 3 años con los jardines de niños y hay pocos jardines de niños en la ciudad. Pero de 0 a 3 años no había responsabilidad de gobierno pública para atender a esa edad que es la más difícil”, explicó.

En materia de infraestructura, Clara Brugada anunció diversas obras para la Gustavo A. Madero: seis caminos seguros con 18 kilómetros intervenidos y casi 3 mil luminarias, la renovación de 13 mercados públicos, dos módulos de seguridad y la intervención de 27 planteles escolares con 2 millones de pesos por escuela.

“Esta colonia y sus colonias aledañas también se van a iluminar por completo”, prometió Brugada, destacando que solo en la Nueva Atzacoalco, Chalma de Guadalupe y San Felipe de Jesús se han instalado 4 mil 450 luminarias.

“De cara al Mundial de Fútbol 2026, la Ciudad de México rehabilitará 27 canchas de futbol. “No queremos ser una ciudad solo espectadora del Mundial. Queremos vivir el fútbol, jugar el fútbol y hacer que la población tenga las mejores instalaciones”, señaló Clara Brugada.

En seguridad, Clara Brugada informó que se han adquirido 3 mil 500 nuevas patrullas para la capital, “y de esas una parte grande le toca a Cuautepec”.

Clara Brugada anunció que se implementará un mecanismo de seguimiento mensual donde “los compañeros de participación ciudadana van a preguntarles si las dos patrullas que les tocan a cada colonia están rondando por su colonia”.

Sobre el transporte público, Clara Brugada confirmó que va a mantenerse la tarifa de 5 pesos el viaje en Metro, y anunció la construcción de tres nuevas líneas de cablebús en Álvaro Obregón-Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta-Tláhuac, con planes de sumar dos más en Xochimilco y Cuajimalpa.

“Un viaje de Metro lo que le cuesta al Metro, al gobierno, cualquier viaje del Metro cuesta 13 pesos y el boleto cuesta 5 pesos. La diferencia está subsidiada por el gobierno de la ciudad”, explicó Clara Brugada.

