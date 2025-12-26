Toma precauciones

Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 26 de diciembre?

Metro de la Ciudad de México presentó retrasos la mañana de este viernes 26 de diciembre en algunas líneas, ¡toma precauciones!

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Arturo Meléndez

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México.
Aspecto del Metro de la Ciudad de México.

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 26 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 26 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 26 de diciembre, particularmente en la Línea A, que va de La Paz a Pantitlán.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la “línea morada” presenta retrasos, de forma que los tiempos de espera para abordar una unidad son de hasta 15 minutos, lo que, a su vez, provoca aglomeraciones en pasillos y andenes.

Al respecto, el Metro de la Ciudad de México informó que “se agiliza la circulación y salida de los trenes”, si bien no ofreció una explicación sobre la situación en la ruta. Anteriormente, ha explicado que los retrasos responden a labores de dosificación en horario de alta afluencia.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 26 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

