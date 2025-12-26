Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 26 de diciembre?

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 26 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 26 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 26 de diciembre, particularmente en la Línea A, que va de La Paz a Pantitlán.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la “línea morada” presenta retrasos, de forma que los tiempos de espera para abordar una unidad son de hasta 15 minutos, lo que, a su vez, provoca aglomeraciones en pasillos y andenes.

Al respecto, el Metro de la Ciudad de México informó que “se agiliza la circulación y salida de los trenes”, si bien no ofreció una explicación sobre la situación en la ruta. Anteriormente, ha explicado que los retrasos responden a labores de dosificación en horario de alta afluencia.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 26, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 26 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 26, 2025

