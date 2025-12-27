SSC asegura mercancía robada tras cateos en bodegas de Miguel Hidalgo

Como resultado de un operativo interinstitucional derivado de un robo a transporte de carga ocurrido el pasado 18 de diciembre en el municipio de Maravatío de Ocampo, Michoacán, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cumplimentó nueve órdenes de cateo en inmuebles utilizados como bodegas de almacenaje, ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue recuperada mercancía de importación reportada como robada.

De acuerdo con la SSC, la acción fue resultado de un trabajo conjunto de investigación de gabinete y campo, en coordinación con autoridades estatales y municipales del Estado de México, lo que permitió la detención de dos posibles responsables en el municipio de Naucalpan.

A partir del intercambio de información y del análisis de las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, así como del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México y de la Ciudad de México, se logró ubicar los dos tractocamiones robados y dar seguimiento a la denuncia presentada por el propietario de la carga.

Las investigaciones permitieron identificar que la mercancía se encontraba resguardada en un inmueble localizado en la calzada México-Tacuba y avenida Mariano Escobedo, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron autorizadas por un Juez de Control.

En las diligencias participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron más de 200 bicicletas eléctricas, aproximadamente 2 mil 600 piezas de soporte para pared, más de 5 mil controles remotos, 960 cables HDMI y más de 5 mil mochilas para computadoras portátiles.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales y tras el inventario de los bienes asegurados en los distintos inmuebles, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

