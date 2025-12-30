Año Nuevo, el día con más abusos y violaciones a mujeres y niñas

Aunque el Año Nuevo representa fiesta, alegría y convivencia familiar, para muchas niñas y adolescentes de la Ciudad de México no es así, pues históricamente el 1 de enero es el día del año en el que más mujeres son abusadas sexualmente y violadas, principalmente menores, como sucedió contra una joven de 16 años.

En la celebración de este tipo de 2024, la adolescente fue víctima de una violación tumultuaria, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia local. Las autoridades catalogaron el crimen como violación equiparada, pues ella estaba inconsciente o no tenía la capacidad de resistirse, además, clasificaron el lugar donde ocurrió como “indeterminado”.

El Dato: La Razón informó en julio que la alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor tasa de abuso sexual, violación simple y violación equiparada en contra de menores de edad.

Tras un análisis de las carpetas de investigación abiertas entre 2017 y 2024 por el órgano autónomo, La Razón encontró que en esta fecha se elevan los casos de abuso sexual, violación simple y violación equiparada, principalmente cometidos contra mujeres menores de edad.

Cada Año Nuevo 72 mujeres, la mayoría niñas y adolescentes, son abusadas o violadas sexualmente en la capital, es decir, cinco veces las 14 víctimas que, en promedio, se reportan diariamente el resto del año.

Del total de víctimas, 54 son menores de edad, por lo que tres de cada cuatro tienen menos de 18 años. Los datos muestran que en casi todos los casos se trata de infantes de 11 años y adolescentes de entre 13 y 16 años.

La ola de violencia sexual que trae el 1 de enero se da en contra de mujeres de menos de 18 años, pues el resto del año la mitad de víctimas de estos delitos son menores de edad, porcentaje que se eleva a 75 por ciento en Año Nuevo.

Para la directora de la Red Nacional de Refugios de Mujeres Víctimas de Violencia, Wendy Figueroa, hay varios factores que se conjuntan en esta fecha y aumentan el riesgo para la comisión de este tipo de agresiones sexuales.

De acuerdo con la especialista, entre los componentes están el consumo de bebidas alcohólicas y la convivencia cercana que viven las familias, pues se estima que éstos, conocidos y amigos, son los principales agresores.

“Por un lado, hay la idea de que todo debe estar bien en fiestas decembrinas, el aumento del consumo de alcohol, las convivencias más cercanas con familiares. Mayormente son personas cercanas quienes hacen este tipo de delitos.

12 a 20 años de prisión es la pena por abusar, violar o acosar a un menor de edad

“No es que estos factores sean los causantes de la violencia, porque entonces responsabilizamos a quien toma, a quien festeja, pero sí incrementan el riesgo, un riesgo que ya está en sí mismo”, explicó en entrevista.

De acuerdo con la información de la Fiscalía local, la víctima más joven entre las 573 conocidas de los últimos seis Años Nuevos es una bebé de apenas un año. La bebé fue agredida sexualmente por un conocido en 2023, en un domicilio a un costado del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los datos acerca de la ocurrencia de los hechos indican que estos ilícitos se cometen, principalmente, de la medianoche a la 01:00 hora del primer día del año. Es decir, en el momento cumbre de la celebración del Año Nuevo.

19 Mil 200 infantes han sido víctimas de violencia sexual en los últimos siete años

En los primeros 60 minutos del primer día del año, 19 mujeres son agredidas en la capital, en promedio, esto es 32 veces más que lo registrado a cualquier hora de alguno de los 364 días del calendario.

Mientras que, en general, una mujer es víctima de estos delitos cada dos horas, cada hora del resto del Año Nuevo al menos dos mujeres sufren estos abusos.

Todo lo anterior sugiere que detrás del 1 de enero capitalino hay un estallido de violencia sexual, perpetrado por agresores sexuales que abusan de sus hijas, sobrinas, nietas y/o hermanas en plena fiesta del Año Nuevo.

Wendy Figueroa consideró que los datos de la Fiscalía evidencian la falta de una política de seguridad para las mujeres y niñas en estas fechas decembrinas.

“El hecho de que se registre esta violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes el 1 de enero no habla de un día ‘atípico’, pues la violencia no se reduce ni se suspende en ningún momento del calendario, más bien habla de un sistema que suspende el cuidado y refuerza el poder adulto y masculino sobre los cuerpos infantiles. Y que en México no hay medidas efectivas de prevención, protección y acceso a servicios especializados.

“El Gobierno de la ciudad, que conoce o debería conocer estos riesgos, insiste en mensajes de paz y unidad familiar, cuando los propios datos muestran que el riesgo aumenta precisamente en estos contextos. Cuando el Gobierno se ausenta, la violencia se organiza. Ése es el fondo del análisis que estos datos nos obligan a mirar”, comentó..

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, hecha por el Inegi en 2025, 95 de cada 100 delitos sexuales en México no se denuncian. A partir de este dato, hasta mil 440 mujeres podrían ser abusadas sexualmente cada Año Nuevo.

Wendy Figueroa dijo que es indispensable reforzar una política de prevención y la atención durante estas fechas decembrinas con campañas de prevención de la violencia sexual dirigidas a adultos y evitar la reducción de servicios especializados cuando el riesgo incrementa.

“Esto reafirma que las acciones del Gobierno capitalino no están tomando en cuenta sus propias estadísticas y están romantizando las fechas decembrina y desprotegiendo, porque lo que no se nombra, pues no existe.

“Prevenir la violencia y atenderla en estas épocas no es opcional, sería una obligación legal y ética que el Estado tendría que estar atendiendo e identificando y creo que con estas campañas y esas acciones nacionales antes y durante estas fechas decembrinas podría haber mayor acción y menos delitos”, aseguró.

Los datos analizados de la autoridad local detallan que una víctima de abuso sexual o violación denuncia el crimen tres meses después de los hechos, en promedio, sin embargo, en el caso de quienes sufren violencia sexual en el Año Nuevo el tiempo es mucho mayor: dos años, dos meses, en promedio.