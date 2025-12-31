Alistan iniciativa para regular las rentas en CDMX

Una mujer protesta en el Congreso local en contra de los desalojos y la gentrificación, el pasado 15 de diciembre.

El secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, afirmó que en los primeros días de enero entregará al Congreso de la Ciudad de México la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables, que incluirá la regulación de plataformas de turismo residencial, como Airbnb.

Durante la entrega de un conjunto de vivienda social en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, el funcionario mencionó que el objetivo de presentar cuanto antes la propuesta es para que sea de las primeras que se discutan en el recinto legislativo en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero.

El Tip: Jóvenes encabezaron este año manifestaciones en contra de la gentrificación, misma que ha provocado el alza en las rentas y servicios en diversas zonas.

“Hay que dejar algo muy claro: la regulación de las rentas está vigente en el Código Civil. La renta no puede aumentar por encima del monto de la inflación y todas esas definiciones están vigentes. Es decir, se tienen que cumplir por parte de los arrendatarios.

“Lo que se va a agregar a la nueva Ley de Rentas, pues es un conjunto de medidas de refuerzo, que al darle valor de ley a esta política de estabilización del mercado de las rentas, pues hará que sea una legislación efectiva”, mencionó.

Muñoz Santini aclaró que la iniciativa incluirá un reforzamiento de la regulación de plataformas de rentas temporales, como Airbnb.

De acuerdo con el sitio Airbnb Inside, a seis meses de que la Ciudad de México reciba el Mundial de Futbol existen 26 mil 294 espacios que sirven para el alojamiento temporal por plataforma digital.

Expertos han considerado que la llegada de la justa deportiva, de la que la capital será la sede del partido inaugural, supone el ingreso de millones de extranjeros y el alza de este turismo residencial.

“A principios de año vamos a sacar la manera de cómo vamos a regular estas plataformas. Actualmente tenemos cierta regulación sobre estas plataformas. Lo que vamos a hacer es abrir el registro. Lo demás vendrá en la ley, pero para el Mundial sí estamos preparados”, comentó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.