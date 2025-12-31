Metrobús cancela cierre y mantiene la ruta Glorieta Cuitláhuac – Alameda Tacubaya indefinidamente

Ante la alta demanda y al escuchar las peticiones de las personas usuarias, el Metrobús mantendrá en operación la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, que iba a ser suspendida a partir del 5 de enero de 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la decisión de mantener activa la ruta fue instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con el objetivo de “ofrecer traslados más seguros y eficientes”.

En días pasados, el Metrobús anunció que pondría fin a la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, al considerar que “cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía” tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Recordó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, y posteriormente en abril de 2024 cuando extendió su servicio hasta la Glorieta de Cuitláhuac, la ruta conectó con las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, y con las líneas 7 y 9 del Metro, así como con las línea 2 y 5 del Trolebús.

En total, 15 estaciones conforman la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya:

Glorieta Cuitláhuac

Garibaldi

Glorieta Violeta

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

De la Salle

Alameda Tacubaya

Por otra parte, el Metrobús mantiene desde el pasado 22 de diciembre las modificaciones en el servicio de las rutas Norte y Sur de la Línea 4 con motivo de la romería navideña anual en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a las festividades, cinco estaciones cerrarán en ambos sentidos hasta el 8 de enero de 2026:

Ruta Norte

Buenavista

Alcaldía Cuauhtémoc

Hidalgo

Bellas Artes

Ruta Sur

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Ante la suspensión del servicio en cinco estaciones, el Metrobús detalló que la Línea 4 operará con desvíos temporales:

Ruta Norte

En la Ruta Norte, el servició será desde la estación Teatro Blanquita hasta San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Ruta Sur

Por otro lado, la Ruta Sur operará desde Buenavista a San Lázaro con desvío en la calle de Balderas.

