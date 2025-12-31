Previo a Año Nuevo coheteros ocultan palomas, cañones y hasta las bazucas

“Tenemos bazuca, suena como un rayo. ¡Si no te abres te deja sordo esa madre!”, afirmó Cristian, quien, a horas de la celebración del Año Nuevo, presumió y ofreció en su puesto del Mercado de la Merced este cohete. Como él, otros comerciantes de la capital también ofertan pirotecnia pese a los operativos contra ésta.

En un recorrido, La Razón observó que el local del joven, al interior del sitio, tenía una gran variedad de productos, desde luces de bengala en 25 pesos por 50 piezas; un centenar de ratoncitos, por 65 pesos, hasta 10 caras de Diablo o de Pitbull, en 250 pesos, que, prometió, un “sonido de a putazo”.

EN LA MERCED Cristian tiene distinta pirotecnia en su local, en el cual vende sin temor a los operativos. ı Foto: Jonathan Castro y Fernanda Rangel›La Razón

Ahí, Cristian contaba con su bazuca en sólo 80 pesos y la cual consta de un tubo de cartón de cerca de 50 centímetros de altura, con cuatro crisantemos triples, es decir, 12. De acuerdo con youtubers que reseñan pirotecnia, este producto dispara tres crisantemos, en este caso, y explotan en el cielo. Ambos hechos causan un estruendo.

“También tenemos la bazuca, así de fácil y sencillo, es para que dejes claro que las otras colonias valen v****”, resaltó el vendedor, pero ahí, uno de sus compañeros en el puesto dijo en voz baja: “ése no es para niños”.

EL DATO: EL GOBIERNO capitalino, veterinarios y activistas recomiendan no tronar cohetes durante las fechas decembrinas, ya que éstos generan estrés y ansiedad a animales.

La venta de cohetes ocurre a pesar de los operativos de las autoridades capitalinas para inhibir su venta y transporte en el Sistema Colectivo Metro, donde se han decomisado cerca de mil 500 kilos de fuegos artificiales, la mayoría en la estación Merced de la Línea 1. Esto forma parte del operativo Cero Pirotecnia 2025.

Esta cantidad supera 15 veces los 100 kilos que, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se han asegurado en conjunto en mercados como Jamaica, Sonora, Río Blanco y Xochimilco, así como en el Centro de Coyoacán.

En el Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, la situación es distinta. Aquí, pocos ambulantes en las inmediaciones y locatarios ofrecieron estos productos de pólvora y quienes lo hicieron, sólo vendían bengalas, ratoncitos, Pop-Pop y cerillitos.

“¿Palomas o cañones tiene?”, se le preguntó a vendedores “No nos dejan, de por sí nos han quitado harta luz”, dijo una mujer dentro del mercado y quien tenía pocos fuegos artificiales junto a verdura y hierbas secas.

“No, yo no tengo (palomas). Está más pesado por los operativos, vienen seguido. Ni conviene”, respondió con lamento una ambulante colocada sobre Eje 3 Sur, donde una joven atendía un puesto y, sin temor, exhibía bolsas con cañones o palomas pequeños en 15 pesos.

Autoridades capitalinas, encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, llevan a cabo los operativos para inhibir la venta de pirotecnia en mercados y tianguis. Debido a ello, algunos comerciantes vendían a escondidas los fuegos artificiales más estruendosos y peligrosos.

En uno de los pasillos del Mercado de Jamaica, una locataria, quien destacaba en su puesto bengalas, luces, Pop-Pop, cascadas, ratoncitos y otros fuegos artificiales respondió con voz baja y precavida a la misma pregunta: “Cañones sí. Siete por 20 pesos”. Al ser cuestionada por el tamaño del producto, hizo una mueca y caminó al fondo de su negocio.

UNA COMERCIANTE sobre Eje 3 Sur vende distintos fuegos artificiales, como palomas y bengalas. ı Foto: Jonathan Castro y Fernanda Rangel›La Razón

Sólo 35 segundos después, la mujer regresó con un par de bolsas de cañones pequeños. Una la esconde y la otra la entrega. “¿Mañana va a tener de éstos?”, se le cuestionó al devolvérsele el producto. “Sí”, contestó mientras tomó la bolsa y la guardó en su mandil.

Afuera, un vendedor, quien también tenía luces y otros artículos afirmó que este miércoles sacaría a vender las palomas y cañones, los cuales guardó estos días para que no se los decomisaran. No es el único que escondió sus productos.

En el Tianguis de las Torres, en Iztapalapa, comerciantes bajaron la voz cuando se les preguntó cuándo iniciaba la venta de cohetes y con quién se adquirían.

“Los compañeros no van a vender hasta el mero 31 en la mañana, por eso de los operativos de la policía”, aseguró una tianguista dedicada a la venta de juguetes.

El artículo 28, apartado VII, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México estipula que “el detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aerostatos sin permiso de la autoridad competente es una infracción contra la seguridad ciudadana”.

De acuerdo con el documento, la sanción sólo se aplica si el cohete causa daños a la propiedad privada o a personas, por lo que contempla multas que van desde los 12 mil hasta los 92 mil pesos, según la afectación.

Pese a ello, hay quienes aún compran pirotecnia para las fechas decembrinas, como Víctor y Maribel, quienes mencionaron que están en favor de la pirotecnia y que ven los cohetes como un estilo de vida con el que crecieron y con el que van a morir, e incluso señalaron que se está perdiendo en las nuevas generaciones.

“Pues ya se está acabando la tradición, la gente no lo compra y ya no es lo mismo. A mis hijos les gusta, pero ya poco, para el 24 estuve buscando donde vendieran y me costó encontrar”, reconoció el hombre.

VAN POR MÁS SEGURIDAD. Brugada Molina destacó ayer la campaña contra la pirotecnia en toda la capital, principalmente en los mercados.

La mandataria capitalina explicó que a diario el personal de las distintas dependencias asegura fuegos artificiales y dialogan con los comerciantes para evitar la venta de estos productos. No obstante, aclaró que analiza reforzar las acciones con una legislación en la materia.

“Sabemos lo que significa la pirotecnia y no desechamos una tarea importante allí, que tendremos que hacer para reforzar, es decir, tenemos que ponernos más fuertes en el tema. Eso implica legislación. No lo desechamos y seguramente el próximo año lo estaremos revisando”, mencionó la morenista.

En tanto, en la estación Merced del Metro, la vigilancia continúa para no dejar pasar cohetes, no obstante, un policía mencionó que hay quienes no respetan las indicaciones.

“Le decimos a la gente con bultos que no pueden ingresar aquí a las instalaciones del Metro con cohetes. Lo que hacemos es quitárselos y los conminamos a que respeten que como dice ‘está estrictamente prohibido su ingreso’, pero no respetan”, señaló un policía que prefirió permanecer anónimo.