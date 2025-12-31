Va campaña f ija contra abusos y violaciones a mujeres y niñas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció que Año Nuevo es el día del calendario con más abusos sexuales y violaciones en contra de mujeres y niñas, por lo cual anunció campañas permanentes durante todos los días del año para atender la problemática.

En conferencia, la mandataria capitalina indicó que en 2026 se reforzarán las acciones para afrontar los 365 días la violencia de género en la capital.

El Dato: En julio, el Gobierno capitalino informó que revisaría los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en la ciudad, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Todos los momentos que incluyan un aumento de violencia deben tener una campaña. Ahorita ya estamos concluyendo el año, pero el próximo arrancaremos con campañas sobre la violencia contra la mujer de forma permanente. No sólo en marzo o noviembre, sino de forma permanente.

“Este tema lo tiene encargado la Secretaría de Mujeres de la Ciudad. Cada dos meses tendremos una campaña”, afirmó en conferencia.

Este martes, La Razón informó que, de acuerdo con un análisis de las carpetas de investigación abiertas entre 2017 y 2024 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cada 1 de enero, en promedio 72 mujeres son víctimas de abuso sexual o violación simple o equiparada, es decir, cinco veces más que las 14 víctimas registradas diariamente el resto del año.

19 mil 200 infantes han sido víctimas de violencia sexual en los últimos siete años

Los datos muestran también que tres de cada cuatro de estas víctimas son niñas y adolescentes, principalmente, de 11 años de edad.

Al respecto, la directora de la Red Nacional de Refugios de Mujeres Víctimas de Violencia, Wendy Figueroa, consideró que el consumo de bebidas alcohólicas y la convivencia cercana que tienen las familias son factores que aumentan los riesgos para que sucedan este tipo de violencias de género.

“Lo que está ampliamente documentado por nosotras como Red Nacional de Refugios, como otras organizaciones y especialistas es que durante la temporada decembrina y de fin de año aumentan los riesgos de violencia sexual.

19 mujeres y niñas son violentadas en los primeros 60 minutos del Año Nuevo

“La violencia sexual no debe analizar únicamente desde una fecha específica, sino desde una perspectiva estructural y de derechos humanos donde los periodos festivos requieren mayor prevención, protección y servicios especializados porque pues la violencia no se reduce ni se suspende en ningún momento del calendario”, dijo.

Brugada Molina reconoció ayer que el confinamiento producto del Año Nuevo y la asignación de las mujeres a las labores de cuidados contribuyen a que el 1 de enero aumente alarmantemente la violencia sexual contra ellas.

“Todo lo que implique que las mujeres pasen más tiempo en casa atendiendo a la familia, por diversas razones, genera mayor violencia contra ellas. Recordemos la pandemia, está demostrado, por eso es tan importante cambiar esto”, sostuvo la Jefa de Gobierno.

La mandataria local consideró que su Sistema Público de Cuidados, un conjunto de programas sociales e infraestructura para reconocer, redistribuir y reducir estas labores, podrá revertir este pico de abusos en Año Nuevo.

“El Sistema Público de Cuidados es una propuesta a fondo para cambiar esto. Cuando las mujeres dejen de estar relacionadas sólo con la casa y las tareas del hogar y tengan actividades autónomas que cambien su posición en las familias (cambiará esta crisis)”, mencionó.

FIESTAS INSEGURAS ı Foto: Especial