Adultos mayores son quienes más votaron en 2025

En la capital, al menos ocho de cada 10 personas que participaron en las elecciones locales de 2024 en la Ciudad de México fueron personas de entre 60 y 64 años, lo que los hace el grupo etario con mayor participación al alcanzar nivel de votación de 80.4 por ciento, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De acuerdo con el reporte, el grupo con menor votación y, por ende, menor participación en los procesos electorales de 2024 fue el de las personas de 25 a 29 años, con casi seis de cada 10 personas, que equivale a 58.1 por ciento.

Esto de acuerdo con la Estadística de las elecciones locales 2024 en el apartado de participación electoral, presentada ante la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, que además apunta que la Lista Nominal del Electorado Ajustada estuvo integrada por siete millones 767 mil 268 personas, de las cuales votaron cinco millones 383 mil 288, lo que representa una participación general del 69.3 por ciento.

El documento elaborado por el IECM también detalla que 53 por ciento del padrón correspondió a mujeres, 47 a hombres y 32 por ciento, a personas que se registraron como no binarias.

En términos de participación, las mujeres mantuvieron una mayor asistencia a las urnas, con 73.2 por ciento, frente a 64.8 por ciento de los hombres.

A nivel territorial, las demarcaciones con mayor participación electoral fueron Benito Juárez con 76.4 por ciento, Coyoacán con 72.9 y Miguel Hidalgo con 72.8; mientras que las más bajas se registraron en Tláhuac que juntó 64 por ciento, Xochimilco con 65.5 e Iztapalapa con 65.9 por ciento.

Durante la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024, participaron 78 mil 881 personas como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla; del total, 58.9 por ciento fue mujer, 41 por ciento, hombre, y nueve por ciento, personas no binarias.