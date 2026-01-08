Hoy No Circula viernes 9 de enero 2026: autos y placas que descansan en CDMX y Edomex

Revisa para qué vehículos aplica el Hoy No Circula este viernes 9 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 9 de enero de 2026 para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2 dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 9 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Doble Hoy No Circula: así aplica este viernes 9 de enero por Contingencia Ambiental

Además, debido a la activación de la Contingencia Ambiental por altas concentraciones de ozono, para este viernes 9 de enero aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado azul , terminación de placas 9 y 0

Vehículos particulares con holograma 1 , terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Vehículos antiguos y de demostración

Taxis con holograma 2; holograma 1 con terminación O, 2, 4, 6, 8 y 9; así como holograma O y 00 con terminación O y 9 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué autos sí circulan este 9 de enero?

Están exentos de las restricciones del doble Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 1, 3, 5 y 7

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Motocicletas

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Transporte público

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, las restricciones del doble Hoy No Circula pueden limitar la circulación de más vehículos hasta el sábado 10 de enero.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero de 2025, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 262 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

Habrá que esperar a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publique la actualización de los valores de la UMA para conocer las sanciones que estarán vigentes en 2026.

