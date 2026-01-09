Anuncian cierre parcial de la Línea B del Metro CDMX este fin de semana: ¿Qué estaciones no darán servicio?

Este fin de semana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció la suspensión parcial del servicio en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado de la vía. La medida aplicará durante el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026.

De acuerdo con el Metro CDMX, los trabajos se concentrarán en el tramo elevado entre las estaciones Oceanía, Romero Rubio y Flores Magón, donde se llevará a cabo el colado de cuatro trabes de concreto que buscan dar mayor rigidez al cajón de vías.

Esta intervención requiere el cierre de la circulación de trenes para permitir el fraguado del material y garantizar la seguridad de las maniobras.

TE RECOMENDAMOS: Calidad del aire Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México tras 26 horas

Desde la Línea B del Metro, el director general Adrián Rubalcava informó que este fin de semana se realizarán trabajos de mantenimiento en el tramo elevado, por lo que el servicio se brindará de manera provisional en dos tramos: Buenavista–Morelos y Ciudad Azteca–Villa de Aragón.… pic.twitter.com/mkd8BoCn11 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 8, 2026

Como consecuencia de las labores, seis estaciones no prestarán servicio durante ambos días:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Ante esta situación, la operación de la Línea B se fragmentará en dos tramos aislados para mantener un servicio limitado: de Buenavista a Morelos y de Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

#AvisoMetro: Por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B, este sábado 10 y domingo 11 de enero el servicio de trenes se ofrecerá en dos tramos:

- Buenavista-Morelos

- Ciudad Azteca-Villa de Aragón



No habrá servicio de Metro de San Lázaro a Bosque de Aragón,… pic.twitter.com/aqn6xvZwK6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 9, 2026

En el tramo intermedio sin servicio ferroviario, el Metro habilitará un plan alternativo de transporte con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales circularán para atender a los usuarios afectados por la suspensión.

El servicio de apoyo con autobuses de la RTP operará durante todo el horario habitual del Metro: el sábado de 6:00 a 24:00 horas y el domingo de 7:00 a 24:00 horas, facilitando el traslado entre las estaciones cerradas y las zonas con servicio activo.

Además del colado de trabes, las autoridades aprovecharán el cierre para sustituir 125 durmientes de madera obsoletos por elementos sintéticos de mayor durabilidad en un aparato de vía ubicado entre Oceanía y Deportivo Oceanía, como parte de las labores de modernización de la infraestructura ferroviaria.

El STC Metro informó que el servicio normal en toda la Línea B se restablecerá a partir del lunes 12 de enero de 2026, con trenes circulando en su horario habitual desde Ciudad Azteca hasta Buenavista.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a planear sus traslados con anticipación y a tomar en cuenta posibles demoras adicionales durante los dos días de trabajos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL