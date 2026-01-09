Clara Brugada inaugura exposición de 200 obras artísticas en homenaje al nopal, símbolo de identidad y soberanía nacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó, en el Zócalo capitalino, la inauguración de la exposición Nopalera en el Corazón, con 200 piezas intervenidas por artistas que refrendan al nopal como elemento de identidad y soberanía nacional.

“Esta exposición es una expresión artística y también política de la soberanía nacional. Aquí está el nopal como elemento identitario, como elemento simbólico de nuestro país y de nuestra ciudad; y aquí estamos con 200 expresiones artísticas, con 200 miradas, con 200 historias de cómo vemos al nopal como una expresión milenaria, pero también actual”, expresó Clara Brugada Molina.

Desde la Plaza de la Constitución y acompañada de los artistas creadores de las obras, la mandataria local explicó que la muestra plástica celebra nuestras raíces y da paso a la creatividad, misma que contó con la participación de 200 artistas libres y colectivos de la Ciudad de México.

“Cada nopal ha sido intervenido con muchas visiones, resignificando en el presente un símbolo ancestral, y con esta exposición honramos al nopal y hacemos un homenaje al nopal que es raíz de nuestra historia, de nuestro presente y también del futuro”, aseguró Clara Brugada Molina al destacar que esta cactácea es también una planta multifacética; alimento, medicina, cultura y símbolo patrio, así como pieza de un sistema agroecológico u sustento para miles de familias.

Clara Brugada Molina subrayó que la planta es también uno de los símbolos centrales del mito de la fundación de la ciudad, pues recordó que la tradición mexica narra que la peregrinación concluirá en el lugar donde un águila, devorando una serpiente, se posara sobre un nopal en medio de un lago, por lo que otro objetivo es reivindicar a la planta como una expresión milenaria.

Clara Brugada Molina convocó a las y los capitalinos, así como a habitantes de la Zona Metropolitana y visitantes nacionales y extranjeros a acudir a la Plaza de la Constitución y recorrer una a una cada escultura y sentir “el orgullo de nuestras raíces y de una ciudad que se cultiva a sí misma con trabajo, con imaginación, con comunidad, con lucha por sus derechos y también con resistencia”.

Clara Brugada Molina añadió que no sólo se va a presentar la exposición, sino que, a través de la dependencia de Cultura de la Ciudad, se buscará que haya siempre un evento importante que hable sobre el nopal, además de impulsar la asistencia de productores de la alcaldía Milpa Alta.

“Queremos música, queremos teatro, queremos pláticas; infinidad de momentos, que vamos a vivir alrededor de esta gran exposición”, subrayó Clara Brugada Molina.

La muestra tendrá una duración de un mes, del 9 de enero al 9 de febrero de 2026, y posteriormente se buscará que acompañe al mundial de fútbol en los próximos meses y sean distribuidas en distintas partes de la capital como lugares emblemáticos.

Clara Brugada Molina hizo un llamado a las y los artistas a elaborar una exposición del ajolote, con miras a estar lista para antes de Semana Santa, y exponerlo como “otro símbolo nacional y como un símbolo también de defensa de la soberanía nacional, y como un símbolo de regeneración y de lucha por la vida”.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, detalló que la exposición Nopalera en el Corazón, inaugurada en la Feria del Nopal 2025 en el Monumento a la Revolución, inició con 50 piezas intervenidas por la misma cantidad de artistas y ahora, en esta segunda etapa, creció a 200.

“Estamos aquí para inaugurar la segunda etapa de Nopalera en el Corazón, una intervención que transforma nuestra Plaza de la Constitución en un jardín de resistencia, de memoria y contemplación. (...) Quisimos empezar este año con la cantidad tremenda de actividades que se tienen en el Zócalo con este espacio de contemplación”, expresó la funcionaria.

Asimismo, señaló que de esta cantidad de creaciones un total de 113 fueron intervenidas por artistas varones, mientras que 63 por mujeres, y 23 por colectivos o dúos artísticos.

“Los estilos son de lo más diverso. Hay quienes usaron técnicas de impresión o grabados, algunos directamente con pintura vinílica y aerosoles, pero otros que integraron diseños escultóricos y otros materiales. Los temas van desde proclamas y conquistas sociales, tiras cómicas, referencias prehispánicas, figuras abstractas, alusiones animales”, explicó la secretaria.

La expositora de la obra “Aztlán”, Valentina Olmedo, recalcó la importancia de esta exposición hecha en el Zócalo de la Ciudad de México, pues al ser la plaza pública más importante del país, “mueve los criterios habituales de legitimación y nos lleva a pensar en el arte no sólo como un producto, sino como una experiencia compartida”.

