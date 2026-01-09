Por tercera vez, clausuran el bar Rico Club de Zona Rosa tras agresión a joven.

La alcaldía Cuauhtémoc informó la suspensión, por tercera vez, del bar Rico Club, ubicado en la Zona Rosa, tras la denuncia de una agresión física a una persona por parte del personal de seguridad del lugar.

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México colocó sellos de suspensión de actividades al establecimiento, que ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones por actos de violencia que ocurren en el lugar.

“Derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico Club, se suspendieron las actividades del establecimiento en Av. Niza 45. En la Cuauhtémoc la ley se respeta y la seguridad no se negocia", informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en su cuenta de X.

Sobre la presunta agresión a un joven, el bar Rico Club aseguró que no se pueden adelantar conclusiones tras la difusión de un video en las redes sociales.

“En este momento no es posible adelantar conclusiones ni señalamientos sobre responsabilidades específicas, incluida la participación de terceros”, indicó el establecimiento.

El bar Rico Club se ha visto afectado por las suspensiones realizadas por las autoridades de la demarcación y de la Ciudad de México. La primera ocurrió en julio del año 2022, mientras que la segunda aconteció en el mes de octubre del 2025.

Cabe señalar que este tipo de clausuras suelen ser administrativas, por lo que el establecimiento podría reabrir tras el pago de la multa correspondiente.

Mayra Morales revela detalles de la agresión en el bar Rico Club

La influencer Mayra Morales denunció en las redes sociales la agresión ocurrida el pasado 3 de enero del 2026 contra el joven en el bar Rico, ubicado en la Zona Rosa. En una imagen, detalló que la persona agredida fue su hermano en un acto “totalmente arbitrario e injustificado”.

“Nadie debería vivir una experiencia así en ningún lugar, y menos en uno al que se llega, con la intención de divertirse y sentirse seguro”, expresó la influencer.

Incluso aseguró que el lugar se ha convertido en un espacio de violencia.

“Es lamentable ver cómo un lugar que alguna vez visité y que forma parte de la comunidad LGBT se transformó en un espacio de violencia, donde sólo por caerle mal al personal de seguridad puedes recibir una golpiza y casi terminar desvivido”, concluyó.

