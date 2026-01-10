Explota departamento por fuga de gas en Coyoacán; hay 5 heridos

Una explosión causada por presunta acumulación de gas sacudió la mañana del viernes la colonia Paseos de Taxqueña en Coyoacán, dejando nueve personas lesionadas, daños estructurales en al menos tres departamentos y la evacuación de 2 mil 500 residentes de 280 viviendas.

El siniestro, originado en el departamento 302 del edificio B de Paseo de los Duraznos número 37, provocó una onda expansiva que afectó siete edificios y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de emergencia que involucró a cuerpos de rescate, bomberos y personal de diversas dependencias gubernamentales.

El Dato: En el sitio se colocó un puesto de asesoría legal por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, detalló la magnitud del incidente y explicó que “la onda expansiva dañó siete edificios y se tuvieron que evacuar a 2 mil 500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos”.

El funcionario precisó que al menos tres departamentos presentan daño estructural considerable, lo que obligó a implementar un perímetro de seguridad en la zona mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Toma aérea del departamento que explotó, en colonia Paseos de Taxqueña, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien acudió personalmente a atender la emergencia desde las primeras horas, manifestó: “Solicité que personal de la alcaldía Coyoacán se desplace al lugar de los hechos para atender la emergencia en sus diversos aspectos, esto en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México”.

El alcalde informó que al sitio de la explosión arribaron los directores de Seguridad Ciudadana, de Jurídico y Gobierno, de Obras, de Servicios Urbanos y de Desarrollo Social para coordinar las labores de atención y brindar apoyo inmediato a los afectados.

“He girado instrucciones para atender, en primera instancia, a las personas que resultaron lesionadas en los hechos ocurridos, al parecer, por una explosión de gas en Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña. Trabajamos en coordinación con servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Coyoacán”, expresó Gutiérrez Aguilar en su cuenta de X, donde mantuvo informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Según información proporcionada por la alcaldía Coyoacán, la pareja que habitaba el inmueble donde se originó la explosión, sufrió quemaduras de consideración y fue trasladada de inmediato al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde reciben atención médica especializada. Otro vecino resultó lesionado y fue llevado al Hospital de Traumatología del Sur para su valoración y tratamiento.

El resto de los heridos recibió atención médica en el lugar por parte de ambulancias del ERUM, que se desplegaron rápidamente en la zona. Adicionalmente, dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa derivada del impacto emocional del incidente.

La Fiscalía de Investigación Territorial reportó daños en aproximadamente 12 departamentos y 15 vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Al lugar del siniestro acudieron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional y personal del gobierno capitalino para realizar labores de retiro de escombros, búsqueda y rescate.

Asimismo, se anunció la instalación de un albergue temporal para los vecinos desplazados, quienes no podrán regresar a sus domicilios hasta que se concluyan las evaluaciones técnicas y se garantice que las estructuras son seguras.