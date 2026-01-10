Gobierno garantiza apoyos de renta a damnificados por explosión en Paseos de Taxqueña; hay una persona en estado delicado

El Gobierno de la Ciudad de México informó que garantizará apoyos de hospedaje y renta temporal a las familias damnificadas por la explosión registrada la mañana del viernes 9 de enero en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, mientras se realizan las evaluaciones técnicas y se define la intervención necesaria en el edificio afectado, que actualmente permanece inhabitable.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las autoridades capitalinas detallaron que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se da seguimiento puntual a la atención de las personas afectadas por el siniestro, ocurrido a causa de una acumulación de gas LP en un inmueble habitacional.

La Secretaría de Vivienda informó que el edificio siniestrado fue apuntalado y tapiado como medida preventiva y que se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar el tipo de intervención estructural que será requerida.

En tanto, 24 familias y el conserje del inmueble cuentan con apoyo de hospedaje en hotel, además de que se les brindará ayuda para renta temporal, la cual se mantendrá hasta que existan condiciones seguras para su regreso.

De manera paralela, personal de la SGIRPC continúa con acciones de mitigación de riesgos en inmuebles que presentaron afectaciones, principalmente en cristalería y cancelería, en coordinación con representantes de la Secretaría de Vivienda, quienes realizan el retiro de vidrios rotos y escombros en la zona.

Las y los vecinos afectados reciben atención en carpas instaladas desde el día del incidente, donde se proporciona orientación sobre los apoyos disponibles, así como valoración médica, en caso de ser necesaria. Adicionalmente, la SGIRPC colocó un Puesto de Mando móvil, desde el cual se canalizan solicitudes y se coordina la atención a habitantes de inmuebles aledaños.

En cuanto al estado de salud de las personas lesionadas, las autoridades informaron que dos de los tres que fueron trasladados al hospital tras la explosión ya fueron dados de alta. No obstante, un hombre permanece hospitalizado con quemaduras en el 80% de la superficie corporal, bajo un diagnóstico delicado pero estable.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que brindará todo el apoyo necesario a quienes resultaron afectados por estos hechos, reafirmando su compromiso de salvaguardar la seguridad y los derechos de las personas damnificadas, así como de mantener un seguimiento permanente tanto de la atención médica como de la situación estructural del inmueble siniestrado.

