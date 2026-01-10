Vinculan a proceso a presuntos integrantes de la Anti‑Unión por ataque en Venustiano Carranza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la vinculación a proceso de dos hombres señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo La Anti‑Unión, luego de que la noche del 29 de diciembre de 2025 perpetraran un ataque armado que terminó en un homicidio y dejó a una mujer herida.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres interceptaron a una pareja que circulaba en un automóvil por calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Uno de ellos, identificado como Ian “N” (alias “El Didier”), y el otro como Oliver “N” (alias “El Yulay”), presuntamente dispararon contra la víctima, provocando la muerte del conductor y heridas a la mujer que lo acompañaba. Un menor que iba en el vehículo no resultó lesionado.

📝Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso de dos presuntos integrantes de La Anti-Unión por homicidio calificado y tentativa de homicidio



Los hechos ocurrieron en la alcaldía Venustiano Carranza y derivaron en la detención de los probables implicados tras un cerco virtual y… pic.twitter.com/bhmXzIz0aL — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 10, 2026

La detención de los acusados se realizó por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el apoyo del sistema de videovigilancia del C2 Norte, que permitió ubicar a los sospechosos en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Tras ser detenidos, un juez determinó vincularlos a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio, con la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación durante dos meses.

La Fiscalía destacó que este caso forma parte de los esfuerzos para combatir la violencia de grupos criminales urbanos en la capital, en particular los enfrentamientos entre La Unión Tepito y la Anti‑Unión, esta última surgida como un grupo rival en el barrio de Tepito. Con el paso de los años, la Anti‑Unión se ha involucrado en actividades delictivas como narcomenudeo, extorsión y sicariato, lo que ha generado tensiones con otras bandas.

La víctima mortal del ataque y la mujer lesionada ya recibieron atención médica y acompañamiento de la autoridad, mientras que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si los detenidos participaron en otros hechos delictivos.

MSL