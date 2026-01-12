Recalcan que desalojo del albergue fue ilegal

Animalistas durante la marcha en apoyo al refugio, ayer, en Reforma.

El abogado del Refugio Franciscano, A.C., Fernando Pérez Correa, consideró que la Fundación Antonio Haghenbeck y de Lama ha engañado al Gobierno capitalino al permitir el operativo en el lugar, para trasladar a 915 perros y gatos a otros sitios.

En entrevista con La Razón, el litigante mencionó que, con el desalojo de perros y gatos, la administración de Clara Brugada Molina violó una suspensión definitiva que ganó la asociación para la salvaguarda de los animales.

El Dato: La Fiscalía capitalina informó que el predio del Refugio Franciscano no está asegurado y cualquier determinación sobre su posesión corresponderá a procesos civiles.

“Creo que la Jefa de Gobierno está mal asesorada. No le están diciendo la verdad sus asesores, porque incurrió en un riesgo legal muy alto, al desobedecer una resolución de amparo” dijo tras la marcha de animalistas y trabajadores de la asociación en favor de ésta.

Desde hace más de cuatro décadas, el Refugio Franciscano ha albergado miles de perros y gatos para su cuidado, en un predio donado post mortem por Antonio Haghenbeck. En 2021, la Fundación Haghenbeck reclamó el inmueble, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

A finales de 2025, el Juzgado 60 Civil de la ciudad ordenó el desalojo del refugio para el día 11 de diciembre, pero la asociación civil presentó amparos y ganó suspensiones que ordenaban a las autoridades y a la fundación la restitución del inmueble al Refugio Franciscano, A.C.

Una de ellas, del 23 de diciembre, fue la suspensión definitiva del amparo 1544/2025, en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil. Esta orden judicial se pospuso hasta el 7 de enero.

37 gatos fueron trasladados a clínicas veterinarias sin precisar a cuáles

“Las autoridades argumentaban que no podían entregar el inmueble, porque el Juzgado 60 de la Ciudad de México regresaba de vacaciones el 7 de enero. Qué casualidad que ese día hicieron el operativo”, cuestionó Pérez Correa.

Ese día el Gobierno capitalino realizó un operativo de cateo en el Refugio Franciscano, para trasladar a los 936 perros y gatos que vivían en el espacio, hacia una serie de albergues de la Secretaría de Medio Ambiente, y privados.

El rescate se dio, explicó la fiscala local, Bertha Alcalde Luján, tras una serie de denuncias por maltrato animal, malas condiciones de salud y en diciembre de 2025.

Al respecto, el abogado del Refugio Franciscano sostuvo que tales condiciones se generaron durante los días que la Fundación Antonio Haghenbeck tenía bajo su custodia los animales.

“Los tenían encerrados, sin limpiar sus jaulas. Cuando llegó la autoridad se encontró con una realidad totalmente montada. Enseñaron ejemplares que nos llegan atropellados, fracturados y hasta quemados”, aseveró.

“Espero que no sigan desacatando a la autoridad. Desobedecer un amparo, aparte de que es delito, puede llevar a la destitución del cargo, pero no creo que lleguemos a eso. Espero que la Jefa de Gobierno entienda que la Fundación Haghenbeck la engañó armando un montaje”, agregó.

Ayer, la presidenta de la Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero, publicó un video en el que cuestionó que se busque dar atención al pleito legal por el predio que al estado de salud de los animales. Además, sobre el sitio, dijo que desconoce qué vaya a pasar con él tras el operativo.

“Algo que me parece inexplicable es la reiterada atención sobre el predio y no la atención sobre los animales en estas personas y las condiciones en las que los tenían y estaban sufriendo”, mencionó.