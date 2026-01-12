Socavón sin arreglo sirve como tiradero clandestino

El nuevo socavón tiene en su interior cascajo, basura y costales que son arrojados por personas de la zona, ayer.

A casi un mes de la apertura de un socavón de tres metros de diámetro en el Jardín Ramón López Velarde, alcaldía Cuauh-témoc, éste aún no es arreglado y la gente ya lo usa como tiradero clandestino al que avientan costales y cascajo.

En un recorrido por el lugar, vecinos dijeron a La Razón que éste es el segundo agujero que se abre en la misma zona, ya que el primero ocurrió el 12 de julio de 2024, durante la administración de Sandra Cuevas Nieves en Cuauhtémoc, y lo cerraron después de que un perro llamado Bruno cayó en su interior.

Pila de adoquines del mandato de Sandra Cuevas. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel›La Razón

El Dato: El cascajo también se recicla y para ello la ciudadanía debe pedir a su alcaldía que le proporcione el servicio gratuito de recolección del material de construcción.

“(El socavón) Ya se hizo dos veces, ésta es la segunda que yo sepa, porque se hizo en 2024 muy grande el socavón y lo taparon. Yo no sé si la zona toda es de socavones, pues tendrían que aislarla y hacer estudios del suelo para que en todo caso rellenen y reparen”, dijo Alejandro, vecino del sitio.

El día en que se abrió el socavón se podía ver en su fondo una construcción similar a un sótano, pero a 28 días de su formación está lleno de adoquines, costales de croquetas de perro rellenas de basura, vasos de unicel y bolsas de excremento. El hoyo está a cerca de 10 metros del sitio donde ocurrió el de 2024.

De acuerdo con vecinos que van al parque a diario, parte del material que ha sido aventado al socavón proviene de adoquines que colocó Cuevas Nieves en su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc que se diferencian por estar marcados por el logo que usó en su administración y por las fechas “2021-2024”.

20.6 millones de pesos invirtió Sandra Cuevas entre 2022 y 2023 en el parque

“Esos adoquines o como se llamen estaban puestos en otro lado, allá por la salida del metro, ahora están aquí en el hoyo. La verdad si no me dices no me doy cuenta de ese socavón, no me sorprende que haya salido”, comentó Tania, vecina que vive en la calle Tonalá.

La pila con los adoquines está a un costado de la oquedad del jardín que es usado por los vecinos para pasear y hacer ejercicio. Este material de construcción está abandonado a pesar de que la demarcación es responsable de la recolección de éste para su reciclaje.

Entre 2022 y 2023, durante la administración de Cuevas Nieves, la alcaldía Cuauhtémoc gastó 20 millones 672 mil 293 pesos en intervenciones para mejorar el parque, que incluyeron la colocación de pasto, la rehabilitación de áreas deportivas y la construcción de senderos seguros.

Autoridades revisan la oquedad registrada en 2024. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel›La Razón

30 millones de pesos destinará la alcaldía Cuauhtémoc para renovar el jardín

De manera específica, en 2023 se pagó casi un millón y medio de pesos a la empresa Solgut Construcciones para caminos seguros. En 2022, la alcaldía destinó 299 mil 941 pesos a Rasco Proyectos Industriales, S.A. de C.V., para la colocación de pasto, además de casi 19 millones de pesos a la Constructora Yosondva por la intervención de las áreas deportivas.

Tras el reporte del socavón, la alcaldía Cuauhtémoc precisó que éste nació porque la construcción que se apreciaba, similar a un sótano, era una celda de cimentación perteneciente a un edificio que estaba ahí y cayó en el sismo de 1985.

La alcaldía también advirtió que, al ser un área de valor ambiental, el cuidado del Jardín Ramón López Velarde recae tanto en las manos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema); no obstante, ofrecía su apoyo para trabajar en el sitio.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dijo en entrevista que su demarcación va a invertir 30 millones de pesos en la recuperación del área, incluyendo la reparación del socavón.

“Le vamos a invertir 30 millones de pesos al parque Ramón López Velarde, es uno de nuestros principales parques. Hubo muchos años que se quedó en obra gris, gran parte de este parque se va a renovar”, mencionó.

En tanto, la titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, afirmó a este diario que la dependencia también aportará recursos para el cuidado y mantenimiento, pero no dijo la cantidad.

La secretaria advirtió, que para conocer mejor el área y entender por qué se abrió el más reciente socavón harán estudios geofísicos y de mecánica de suelos; ambos estarán listos para finales de enero. Ninguna funcionaria dio alguna fecha en la que estaría arreglado el agujero.

“Estamos haciendo un estudio para ver en qué condiciones está el resto del parque y que no se ponga riesgo la vida de nadie”, comentó.

Según el Atlas de Riesgos de la ciudad, el Jardín Ramón López Velarde está en un suelo clasificado como zona geofísica III que significa que está integrada por depósitos de arcilla altamente compresibles, separados por capas arenosas con contenido de limo o arcilla, lo que la hace medianamente inestable.