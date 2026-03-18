CDMX registra MALA calidad del aire hoy 18 de marzo: ¿se activa la Contingencia Ambiental?

Revisa el estad de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este miércoles 18 de marzo de 2026 la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y aumenta las probabilidades de que se active una Contingencia Ambiental.

En La Razón actualizamos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, que pueden tener un impacto negativo en la salud.

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de marzo en CDMX?

A las 15:00 horas de este miércoles 18 de marzo, 8 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

En contraste, al menos una estación reporta BUENA calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

En tanto, cuatro estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos:

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de marzo en el Edomex?

Al corte de las 15:00 horas, una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, dos estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

En tanto, otras 8 estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este miércoles 18 de marzo de 2026. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

En caso de exponerse al sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr