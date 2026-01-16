‘Lady Cerda’, mujer que insultó a una policía, deberá pedir disculpa pública y pagar multa

Jessica “N”, quien fue apodada como “Lady Cerda” por agredir a una oficial de tránsito que la detuvo por conducir en estado de ebriedad con insultos de “puerca” y “cerda”, deberá pedir una disculpa pública y pagar una multa de decenas de miles de pesos por estos hechos.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Jessica “N” fue presentada ante un juez el pasado miércoles 14 de enero, quien le impuso una serie de medidas precautorias y una sanción económica como reparación del daño a la oficial afectada.

Así, según los reportes, la joven apodada como “Lady Cerda” deberá pedir una disculpa pública a través de redes sociales a la oficial que agredió la noche del 2 de septiembre, como quedó grabado en un video que circuló en medios digitales.

De la misma forma, a Jessica “N” se le prohibió acercarse tanto a la oficial agredida como al lugar donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía de la Ciudad de México está detrás de Jessica Moreno, joven que llamó "perra" y "cerda" a una agente de tránsito. Es otra Ximena Pichel, la #LadyRacista pic.twitter.com/XPFDlVk5sL — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 2, 2025

También, deberá acudir a programas especializados en adicciones, recibir terapia psicológica y presentarse periódicamente ante las autoridades para firmar cada seis meses.

Lo primero debido a que el episodio que le valió el apodo de “Lady Cerda” ocurrió después de que fuera detenida por presuntamente conducir en estado de ebriedad, después de lo cual habría intentado sobornar a la policía que la detuvo.

Además, Jessica “N” deberá pagar una multa que va desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos mexicanos, si bien la cifra no ha sido aclarada con exactitud. El dinero será entregado directamente a la policía afectada.

La #SSC informa:



Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa #ConduceSinAlcohol, acudió a presentar su denuncia en la @FiscaliaCDMX y ante el Consejo para… pic.twitter.com/rUBISgbEMR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2025

Hasta el momento, la información de las multas y penalizaciones contra “Lady Cerda” son reportes extraoficiales, y ninguna autoridad ha confirmado o desmentido la información.

En el mismo sentido, Jessica “N” ha estado desaparecida de las redes sociales desde que se dieron a conocer los hechos.

El pasado 2 de septiembre, se difundió en redes sociales el video de la joven Jessica “N”, que, según la grabación, insultó a una policía llamándola “cerda” y “puerca”. Además, le dirigió comentarios clasistas sobre su poder adquisitivo y su clase social.

“Grábame, mi amor. ¿A dónde me vas a subir, a TikTok o a Instagram? ¿A dónde me vas a subir, gorda? Llevo horas grabando a esta puerca, horas grabando a esta cerda”, dice la mujer en el video.

Por estos hechos, la oficial agredida presentó una denuncia ante las autoridades capitalinas.

