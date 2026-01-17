Delitos de alto impacto bajan 12% en CDMX, reporta FGJ

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, aseguró que durante el último año los delitos de alto impacto se redujeron 12 por ciento, mientras que las vinculaciones a proceso aumentaron 15 por ciento.

Al rendir su primer informe al frente de la FGJCDMX, Bertha Alcalde destacó que se ejecutaron seis mil 709 órdenes de aprehensión, la cifra más alta en la historia de la Ciudad de México.

Enfatizó que entre enero y diciembre de 2025, el promedio diario mensual de estos delitos alcanzó su nivel más bajo registrado, con una reducción del 24 por ciento.

El Dato: En 2025 se fortaleció la unidad encargada de la atención del delito de despojo y se creó el Gabinete Contra el Despojo en la capital del país, informa la FGJ de la CDMX.

“Esto no es producto de la inercia, sino del trabajo coordinado del gabinete de seguridad y de todos los niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia, así como una fiscalía que investiga mejor y prioriza los fenómenos que más dañan a la ciudadanía”, señaló la fiscal capitalina.

Alcalde Luján aseguró que la reducción de la incidencia delictiva se ha acompañado de un incremento en la efectividad judicial. Durante 2025 se registraron cinco mil 030 vinculaciones a proceso por delitos de alto impacto, lo que representa un aumento del 15 por ciento en el 2025.

Los incrementos en detenciones y judicializaciones, dijo, fueron particularmente notables: 101 por ciento más en extorsión, 86 por ciento en robo a casa habitación con violencia, 43 por ciento en secuestro y 19 por ciento en homicidio doloso.

“Hay menos delitos, pero más consecuencias para quienes delinquen”, subrayó la fiscal al presentar las cifras de órdenes de aprehensión. El cumplimiento de seis mil 709 órdenes representa un incremento del 74.9 por ciento respecto a 2019 y de 17.5 por ciento frente a 2024.

La efectividad se refleja también en las sentencias, ya que durante 2025 más del 90 por ciento fueron condenatorias, lo que colocó a la fiscalía capitalina entre las autoridades estatales con mejores resultados en el país.

Bertha Alcalde reportó una disminución en el número de feminicidios registrados en la capital del país, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025. De estos, detalló, se logró la judicialización de 42 probables responsables, lo que, aseguró, representa “una efectividad del 95 por ciento, una cifra sin precedentes”.

Durante su informe, la fiscal se refirió al homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, registrado el 20 de mayo en Calzada de Tlalpan.

“Nos dolió profundamente. Vamos avanzando”, expresó la fiscal al detallar los avances de la investigación: “Se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión por delitos de homicidio. Además de las detenciones que se hicieron en su momento por feminicidio, asociación delictuosa y homicidio contra los responsables. Estamos comprometidos a continuar con la investigación sin descanso para detener a todos los involucrados”.

Asimismo, se refirió a la explosión de la pipa de gas en el Puente La Concordia, registrado en septiembre pasado en Iztapalapa, que cobró la vida de 32 personas y dejó casi 100 víctimas.

“Nos confrontó con la tragedia y la fragilidad de la vida”, señaló la fiscal quien aseguró que “en este caso logramos impulsar desde la Fiscalía acuerdos reparatorios sin precedentes en relación a los montos que se otorgaron a las víctimas como parte de la reparación del daño, logrando que en apenas dos meses casi la totalidad de las familias afectadas recibiera una indemnización”.

En extinción de dominio, explicó que se obtuvieron 41 sentencias favorables, un incremento del 71 por ciento respecto al año anterior, lo que debilitó a las estructuras criminales y se destinaron los inmuebles a causas públicas.