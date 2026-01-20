Vecinos de Iztapalapa intentan linchar a 2 hombres tras ser señalados como presuntos ladrones | VIDEOS

Los hechos se registraron la noche del lunes 19 de enero.

Un intento de linchamiento por parte de vecinos se registró en la colonia San Francisco Apolocalco, alcaldía Iztapalapa, luego de que dos hombres fueron señalados como presuntos responsables de un robo, lo que generó una fuerte movilización policial y de servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes del Sector Teotongo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Guerrero y Quintana Roo,

En este punto, aproximadamente 120 vecinos, número que posteriormente superó las 200 personas, retuvieron a dos sujetos e intentaron lincharlos, tras acusarlos de despojar de sus pertenencias a un hombre, presuntamente utilizando una réplica de arma de fuego.

Intensa movilización de la policía capitalina en la alcaldía #Iztapalapa.



Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban patrullajes en la colonia Campestre Potrero cuando fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre una detención ciudadana en proceso, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana observaron a la multitud concentrada al exterior de un inmueble y, conforme a los protocolos de actuación policial, intervinieron para controlar la situación y resguardar la integridad física de los dos jóvenes señalados, evitando que el intento de linchamiento se consumara.

Durante una revisión preventiva, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo, mismo que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Los presuntos implicados, de 18 y 20 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, se estableció que el joven de 18 años cuenta con una presentación previa ante el Ministerio Público por el delito de robo de vehículo, registrada en 2025.

Cabe señalar que, tras la detención, algunos vecinos comenzaron a agredir al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que dejó como saldo dos policías lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para su atención médica.

La situación fue controlada minutos después con la presencia de unidades de emergencia y refuerzos policiales, restableciéndose el orden en la zona.

