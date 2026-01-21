Luis Mendoza afirma que se redoblarán esfuerzos en seguridad en la alcaldía Benito Juárez.

Al encabezar el evento “Día de la Policía en Benito Juárez”, el alcalde Luis Mendoza se comprometió a redoblar esfuerzos en materia de seguridad para que este 2026, la alcaldía Benito Juárez se mantenga como la más segura de la Ciudad de México.

“Hay que reconocer y, sobre todo, enaltecer la labor que hacen, es uno de los sellos que nos ha llevado a ser la alcaldía más segura de la Ciudad de México y estamos peleando los primeros lugares a nivel nacional y eso es un trabajo de todos ustedes. Gracias por cuidarnos, por apoyarnos, porque es un trabajo coordinado con muchas instancias”, señaló el alcalde.

Durante 2025, la demarcación logró reducir los delitos de alto impacto 20%; homicidio doloso, 31.25%, lesiones por disparo de arma de fuego 50%; robo de vehículo con y sin violencia, 25.49%. Estos números son producto de una sólida estrategia de seguridad, en la que hay un trabajo constante, profesional y sostenido en territorio.

Otro factor que distingue a la estrategia Blindar BJ360° es la constante capacitación que se le da a sus elementos, quienes laboran en beneficio de la comunidad benitojuarense.

Para el alcalde Luis Mendoza, reconocer y distinguir a las fuerzas policiacas es fundamental, por ello, ha instituido el día 21 de enero como el “Día del Policía en Benito Juárez”, celebración que se llevará a cabo durante toda su administración con la finalidad de motivar y hacer sentir a los policías parte de la comunidad.

“Los policías se rifan y sacrifican su vida todos los días. Para mí lo más importante es reconocerlos y enaltecer su valentía. En Benito Juárez cada día hay menos delincuencia. Somos un equipo, una familia, por eso, para mí es muy importante reconocerlos con acciones verdaderas”, indicó Luis Mendoza.

Con estas acciones, la alcaldía Benito Juárez reafirma su compromiso con generar acciones para mantenerse como la más segura de la ciudad, además de distinguir a quienes se encargan de las tareas de seguridad y Protección Civil para continuar como el mejor lugar para vivir.

