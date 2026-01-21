Metro CDMX HOY 21 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 21 de enero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Tiene Tláhuac agua tan contaminada que arriesga a niños
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
- “¡Línea 3 parada! ¡Llevamos más de 10 minutos esperando a que pase el tren! La “alta afluencia” es porque su servicio es lento y por eso se junta la gente"
- “Lenta la Línea 3, esperando en cada estación más tiempo de lo normal.”
Línea 2
- “Línea 2 están tardando en pasar en Hidalgo”
- “L-2 porque ya estás generando alta Afluencia”
Línea 7
- “Tren detenido en Tacuba Línea 7 dirección Barranca”
- “Línea siete, necesita trenes y buen avance”
- “En la 7 no es alta afluencia, es la gente que ya se juntó porque están haciendo base en las estaciones”
- “Alta afluencia en Línea 7 y hace base en cada estación”
Línea 8
- “Línea 8 dirección constitución, LENTÍSIMA en cada estación”
- “¿Y la línea 8 por qué se quedó detenida?"
- “Línea 8 dirección GARIBALDI YA 5 MINUTOS SIN UN TREN”
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT