Metro CDMX HOY 21 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 21 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS: Fluoruro rebasa estándares internacionales Tiene Tláhuac agua tan contaminada que arriesga a niños

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/A7a7MKghWt — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

“¡Línea 3 parada! ¡Llevamos más de 10 minutos esperando a que pase el tren! La “alta afluencia” es porque su servicio es lento y por eso se junta la gente"

“Lenta la Línea 3, esperando en cada estación más tiempo de lo normal.”

Línea 2

“Línea 2 están tardando en pasar en Hidalgo”

“L-2 porque ya estás generando alta Afluencia”

Línea 7

“Tren detenido en Tacuba Línea 7 dirección Barranca”

“Línea siete, necesita trenes y buen avance”

“En la 7 no es alta afluencia, es la gente que ya se juntó porque están haciendo base en las estaciones”

“Alta afluencia en Línea 7 y hace base en cada estación”

Línea 8

“Línea 8 dirección constitución, LENTÍSIMA en cada estación”

“¿Y la línea 8 por qué se quedó detenida?"

“Línea 8 dirección GARIBALDI YA 5 MINUTOS SIN UN TREN”

#MetroAlMomento

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2 y 3.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/TfYkLcEE0N — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT