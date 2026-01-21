¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 21 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cuartoscuro
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 21 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

  • “¡Línea 3 parada! ¡Llevamos más de 10 minutos esperando a que pase el tren! La “alta afluencia” es porque su servicio es lento y por eso se junta la gente"
  • “Lenta la Línea 3, esperando en cada estación más tiempo de lo normal.”

Línea 2

  • “Línea 2 están tardando en pasar en Hidalgo”
  • “L-2 porque ya estás generando alta Afluencia”

Línea 7

  • “Tren detenido en Tacuba Línea 7 dirección Barranca”
  • “Línea siete, necesita trenes y buen avance”
  • “En la 7 no es alta afluencia, es la gente que ya se juntó porque están haciendo base en las estaciones”
  • “Alta afluencia en Línea 7 y hace base en cada estación”

Línea 8

  • “Línea 8 dirección constitución, LENTÍSIMA en cada estación”
  • “¿Y la línea 8 por qué se quedó detenida?"
  • “Línea 8 dirección GARIBALDI YA 5 MINUTOS SIN UN TREN”

