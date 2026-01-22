Clara Brugada entrega 20 nuevas escaleras eléctricas del Metro; buscan renovar 120 para 2030

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó 20 nuevas escaleras electromecánicas en estaciones estratégicas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como parte de una política integral de accesibilidad, mantenimiento y cuidado del principal bien público, mismo que contempla la sustitución de 120 equipos de este tipo para el 2030.

“Vamos a dejar en 2030 un gran Metro para la población, y todos los días lo estamos mejorando”, expresó Brugada Molina desde la estación Camarones, en la Línea 7 del Metro, sistema de transporte que calificó como el “bien público más grande y más importante que tiene la ciudad”, y por el que transitan millones de personas todos los días.

La mandataria local celebró la puesta en marcha de las 20 nuevas escaleras en las estaciones Camarones, Tacuba, Bellas Artes, Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, correspondientes a las líneas 7, 8 y 9 de este sistema de transporte.

“Hoy venimos a garantizar que el Metro vaya por un camino de total accesibilidad y por eso estamos contentos con estas 20 escaleras que vamos a entregar”, aseguró Brugada Molina al señalar que este medio de transporte mueve a la ciudad, por lo que, dijo, es un orgullo invertir en el corazón de la movilidad.

Brugada Molina informó que este año se beneficiará directamente a más de 15 mil personas tan sólo en la estación Camarones, y anunció un programa de renovación progresiva que contempla la sustitución total de 120 escaleras electromecánicas a lo largo de su administración, 20 por cada año; además, de contemplar un esquema permanente de mantenimiento preventivo y correctivo. Actualmente, señaló, 96 por ciento de las escaleras del Metro se encuentran en funcionamiento.

Brugada Molina destacó que el correcto funcionamiento de estos equipos es uno de los principales factores con los que la población evalúa su experiencia de viaje, por lo que garantizar su operación es clave para un Metro seguro, eficiente y totalmente accesible, especialmente para personas con discapacidad, adultas mayores y usuarios con movilidad limitada.

Como parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía, Brugada Molina puso a disposición el número telefónico 56 5801 6642, correspondiente a la Jefatura de Gobierno, para recibir reportes sobre fallas en escaleras o elevadores. Aseguró que estos avisos serán atendidos de manera inmediata en coordinación con la Dirección General del Metro, ya que, aseguró, “estamos pagando por el mantenimiento y se han renovado los equipos más deteriorados”.

La Jefa de Gobierno destacó que el Metro recibió un incremento presupuestal de 20 por ciento para este año, lo que representa 8 mil millones de pesos en dos años, destinados a modernización, mantenimiento mayor y renovación de infraestructura.

Entre las acciones en marcha, recordó la conclusión de la renovación de la Línea 1 hasta Observatorio, el arranque este 2026 de los trabajos en la Línea 3, así como la inversión para el mantenimiento mayor de la Línea A y la adecuación integral de las estaciones de la Línea 2, para las cuales ya se cuenta con los recursos necesarios.

La titular del Ejecutivo local también destacó que, de acuerdo con datos del INEGI, entre 2019 y 2025 aumentó 29 por ciento la opinión favorable de las y los usuarios sobre la mejora del Metro, así como la percepción de seguridad en el sistema. “Es una tarea apasionante por su grandeza y por los retos que implica, pero estamos en el camino correcto”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, indicó que con la entrega de estas escaleras “se demuestra que la política de la Jefa de Gobierno en torno a la movilidad es exitosa y que se ha puesto en el foco el asunto de cómo atendemos bien a los usuarios y cómo trabajamos para ellos”.

García Nieto dijo que la puesta en marcha de las 20 nuevas escaleras, junto con las intervenciones realizadas el año previo, son evidencia de que “vamos por el camino correcto con la sustitución de todas las escaleras eléctricas”. Agregó que el avance hacia la accesibilidad no se visualizó desde el inicio de operaciones del STC Metro, por lo que hoy es un reto a lograr.

En su intervención el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), Adrián Rubalcava Suárez, detalló que en total se entregaron 20 escaleras electromecánicas: ocho en la estación Camarones, cuatro en Tacuba, dos en Pantitlán, dos en Patriotismo, dos en Bellas Artes y dos más en Centro Médico, las cuales beneficiarán a 3. 9 millones de usuarios al mes, mismas que tuvieron una inversión de 9 millones de pesos por escalera.

“Quiero felicitar al personal del Metro, felicitar a las empresas responsables porque por instrucciones de la Jefa de Gobierno se logró esto en un periodo extraordinario, un periodo muy rápido, en un periodo de menos de seis meses”.

El director general del organismo de transporte destacó que se ha establecido un contrato multianual por 830 millones de pesos, que aplicará 276 millones de pesos por año para el mantenimiento de escaleras en todas las estaciones del Sistema.

Asimismo, destacó que actualmente el 54 por ciento de las escaleras electromecánicas del Metro cuenta con sensores, que permiten supervisar el funcionamiento de las escaleras desde un centro de monitoreo SCAR de forma remota.

“Es un sistema innovador que no existía en otra parte ni en ningún otro Metro del mundo y que nos da la oportunidad de visualizar el funcionamiento en tiempo real de cada una de las escaleras”, refirió Rubalcava Suárez durante una demostración de la supervisión en tiempo real del estado y operación de una de los nuevos dispositivos electromecánicos.

