Detienen a dos mujeres supuestamente vinculadas con el Cártel Nuevo Imperio

Dos mujeres identificadas como Blanca “N” y Noemi “N” fueron detenidas y señaladas por ser presuntamente parte del grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio que tiene actividad criminal en la alcaldía Azcapotzalco. además las investigan por narcomenudeo; esto sucedió durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras el cateo, Blanca “N” refirió ser pareja sentimental de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle”, identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cártel Nuevo Imperio, quien actualmente se encuentra privado de la libertad por delitos contra la salud. En tanto, Noemi “N” manifestó ser pareja sentimental del hijo de Emmanuel “N” y Blanca “N”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), durante el cateo aseguraron bolsas con probable droga, objetos presuntamente utilizados para su comercialización y un arma de fuego.

Agentes de la #PDI en colaboración con elementos de la @GN_MEXICO_, cumplimentaron una orden de cateo, resultado del mismo detuvieron a dos mujeres investigadas por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, las cuales operaban en la @AzcapotzalcoMx y pic.twitter.com/urfbKAjfpO — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) January 23, 2026

La investigación inició a partir de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la operación de un grupo dedicado a la distribución y venta de drogas en la colonia Cuauhtémoc Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A partir de estos reportes, personal de la FGJCDMX realizó análisis de información y trabajos de vigilancia que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas, vinculado con dicho grupo delictivo.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo correspondiente, la cual fue ejecutada el 21 de enero de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN).

Las personas detenidas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continúa con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGJCDMX señaló que estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional para combatir a los grupos delictivos que afectan la seguridad y la salud pública en la capital del país.

