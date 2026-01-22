Frente Frío 30 y 31: Estas son las alcaldías con alerta por bajas temperaturas este 23 de enero

El Frente Frío número 30 se extendió con características de estacionacio sobre el noreste del país este 22 de enero, por lo que se espera que este viernes el ambiente frío a muy frío continúe durante la noche del jueves y por la mañana del viernes.
De acuerdo con el SMN, el viernes se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Mientras que en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del viernes.
Mauricio Tabe presenta controversia constitucional ante SCJN por despojo del FAIS
Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana, para este 23 de enero se esperan teperaturas bajas desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas.
Las alcaldías de la Ciudad de México en las que se esperan temperaturas de 4 a 6 grados celsius el viernes son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Frente Frío 30 y 31
De acuerdo con el Servicio metereológico Nacional, el viernes 23 de enero una circulación ciclónica que ingresará a Baja California también entrará en interacción con el Frente Frío 31, por lo que se espera la tercera tormenta invernal de la temporada.
Asimismo, se espera posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que el Frente Frío 30 se reforzará por una masa de aire ártido que se extenderá en la frontera norte del país.
Debido a esto, el sábado se esperan temperaturas desde -5 hasta -10 grados celsius durante la madrugada en las zonas serranas de Durango, y temperaturas desde los 0 hasta los -5 grados celsius en otras entidades, incluída la Ciudad de México.
Se espera que el ambiente frío a muy frío continúe tanto en la mañana como en la noche, además se esperan bancos de niebla matutinos en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.
Ante las bajas temperaturas se recomienda a las personas tomar medidas preventivas ante enfermedades respiratorias, así como no dejar a sus mascotas a la interperie y tener mayor precaución con menores de edad, adultos mayores y personas embarazadas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.