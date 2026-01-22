Se registra fuerte incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco; no se reportan heridos | VIDEOS

El incendio se registró la mañana de este jueves 22 de enero.

Un fuerte incendio en una fábrica de plásticos se registra este jueves en la colonia Potrero de San Bernardino, en la Alcaldía Xochimilco, sin embargo, hasta antes de las 07:00 horas no se reportan personas heridas.

La fábrica de plásticos se ubica entre la Avenida Guadalupe I. Ramírez y la calle Ejido.

Incendio fuerte en la noria, alcaldía Xochimilco…!!! pic.twitter.com/bsjMvZR9Wq — cuencac🐦 (@ArmandoCuencac) January 22, 2026

Bomberos Ciudad de México acudieron al lugar para verificar la situación, y pidieron a la población del lugar mantener la calma.

Una enorme columna de humo negro se alcanza a ver desde varios puntos del sur de la Ciudad de México, por el intenso fuego que no cesaba.

Se registra un fuerte incendio en una fábrica de plásticos de la alcaldía Xochimilco pic.twitter.com/twlcZzWboQ — Pascal (@beltrandelrio) January 22, 2026

Se reporta que al menos 50 personas fueron evacuadas de la zona, por el riesgo que representa el incendio.

La circulación fue cerrada a los vehículos en la Avenida Guadalupe I. Ramírez y el servicio del Tren Ligero se suspendió en la zona aledaña del incendio y solo hay servicio de las estaciones Tepepan a Las Torres.

