Clara Brugada encabeza entrega de 107 viviendas en beneficio de 436 personas

Evento de este viernes en el que participó la Jefa de Gobierno.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 107 viviendas nuevas y rehabilitadas, de las cuales 74 están en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza, y 33 en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, donde afirmó que el acceso a una vivienda digna es un derecho y no un privilegio.

Clara Brugada Molina señaló que las familias beneficiarias, 436 personas en total, inician una nueva etapa de vida al contar con un patrimonio propio, construido con condiciones adecuadas de habitabilidad, sustentabilidad y seguridad.

“Hoy empiezan una nueva etapa de su vida, y eso significa tener su vivienda construida, mejorada y con las condiciones para empezar una vida digna con su familia, ejerciendo un derecho que es la vivienda”, afirmó Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina destacó que los departamentos entregados cuentan con una superficie superior a los 55 metros cuadrados y tuvieron un costo aproximado de 900 mil pesos, muy por debajo del precio comercial de la zona, donde una vivienda similar alcanza entre 2.5 y 3 millones de pesos. Subrayó que este esfuerzo está dirigido a personas que no tienen acceso a créditos bancarios y que hoy deja de rentar o de vivir en condiciones de riesgo.

Ante vecinos de la calle Carlos Augusto Lindbergh No. 12, colonia Aviación Civil, Clara Brugada Molina dijo que las viviendas incorporan ecotecnias, como calentadores solares y sistemas de captación de agua de lluvia, lo que permitirá a las familias reducir gastos y aprovechar el recurso hídrico durante la temporada de lluvias. Además, anunció la entrega de alarmas detectoras de fugas de gas, como parte de una estrategia preventiva ante los más de 4 mil incidentes anuales relacionados con gas y monóxido de carbono en la ciudad.

Clara Brugada Molina reafirmó que el gobierno capitalino está comprometido con hacer efectivo el derecho a la vivienda en menos tiempo, eliminando trámites innecesarios y agilizando los procesos administrativos.

Clara Brugada Molina informó que el presupuesto destinado a vivienda fue duplicado, al pasar de 4 mil millones de pesos anuales a 9 mil millones, lo que permitirá no sólo construir más viviendas, sino hacerlo en plazos más cortos. “Vivienda que empieza, vivienda que termina”, afirmó, al señalar que el principal obstáculo no son los recursos, sino los trámites, por lo que se dará un “knockout” a la burocracia excesiva.

Finalmente, Clara Brugada Molina anunció que el Gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso local la iniciativa de Rentas Justas, con el objetivo de regular los aumentos desmedidos y combatir la gentrificación, especialmente en zonas como la Roma. Reiteró que la política de vivienda social busca garantizar que las personas puedan permanecer en sus colonias, con rentas accesibles y condiciones dignas, y aseguró que la entrega de viviendas continuará en toda la ciudad.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, comentó que se han entregado 140 viviendas en lo que va de enero, lo cual significa no solo resolver una crisis de vivienda latente, sino también hacer valer el esfuerzo de un sinfín de familias que lucharon por tener acceso a una vivienda propia y digna.

De igual forma, mencionó que dichos proyectos se suman a las 200 mil acciones en materia de vivienda que se ejecutarán durante toda la administración. Contempla que para este año se realice la entrega de al menos 10 mil viviendas.

“Hay que trabajar muchísimo en la eficacia, en la velocidad con la que hacemos las cosas, siempre con seguridad, con obras bien hechas, con calidad, con espacios dignos para habitar. Son los retos que tenemos para este año, en esa tarea que es la de ejecutar al menos 35 mil acciones de vivienda cada año, incluyendo todo el esfuerzo para el mejoramiento de la vivienda popular en los barrios de la Ciudad de México”, expresó.

El director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista González, detalló que las 74 viviendas y siete locales comerciales de la calle Carlos Augusto Lindbergh No. 12, colonia Aviación Civil, cuentan con una superficie promedio de 56.6 metros cuadrados y representaron una inversión de 73 millones 634 mil 167 pesos, lo que equivale a un costo de 909 mil 063 pesos por cada una.

Precisó que el costo por metro cuadrado fue de aproximadamente 7 mil 468 pesos, cifra considerablemente menor al promedio actual de construcción para inmuebles de estas dimensiones. Asimismo, destacó que la aportación total realizada por los beneficiarios ascendió a 10 millones 305 mil 400 pesos.

Indicó que el pago mensual por familia oscila entre los mil 300 y 2 mil pesos, ajustándose a las condiciones económicas de cada hogar. En este contexto, subrayó: “La responsabilidad como gobierno es hacer valer un derecho, que es el derecho a la vivienda. La vivienda no es una mercancía”.

Bautista Gonzáles explicó que todas las viviendas están equipadas con un sistema de captación de agua de lluvia, el cual incluye una cisterna con bombas propias para su conexión directa al servicio sanitario, así como calentadores solares, lo que permite un ahorro significativo para el consumo de gas, así como dispositivos ahorradores de agua en el fregadero y llaves de nariz para disminuir el uso de agua.

