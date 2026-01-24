Estrenan vivienda digna en CDMX más de 100 familias

La jefa de Gobierno, Clara Brugada (c.), ayer, durante el evento de entrega.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó ayer la entrega simultánea de 107 viviendas de interés social nuevas y rehabilitadas en dos conjuntos habitacionales ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Tlalpan, donde anunció que eliminará los trámites burocráticos que obligan a los solicitantes a esperar hasta una década para recibir su hogar.

Señaló que las familias beneficiarias, 436 personas en total, inician una nueva etapa de vida al contar con un patrimonio propio, construido con condiciones adecuadas de habitabilidad, sustentabilidad y seguridad. Del total de departamentos, 74 están en la colonia Aviación Civil, y 33 en la colonia Miguel Hidalgo.

Durante el evento realizado en calle Carlos Augusto Lindbergh, número 12, colonia Aviación Civil, la mandataria reafirmó que su administración está comprometida con hacer efectivo el derecho a un hogar en menos tiempo, eliminando trámites innecesarios y agilizando los procesos administrativos, por lo que hizo un llamado directo a su equipo para acelerar los trámites.

“Dicen que entras joven y sales viejo si estás gestionando una vivienda, pues eso no tiene que ser así”, afirmó Brugada Molina, quien fijó como meta que los desarrolladores privados construyan en menos de un año.

Adelantó que enviará al Congreso local una iniciativa de ley denominada “Rentas justas, asequibles y razonables”, para frenar el aumento desmedido de los alquileres y el fenómeno de gentrificación en colonias como la Roma, donde anunció un proyecto de vivienda social.

La Jefa de Gobierno también instruyó a la Secretaría de Vivienda para entregar a todos los beneficiarios alarmas detectoras de fugas de gas, luego de que la ciudad registra aproximadamente 11 incidentes diarios y cuatro mil anuales relacionados con este problema.

El titular de la dependencia, Inti Muñoz, informó que en la última semana se han entregado 140 departamentos, como parte de la política de vivienda social “más grande en su cobertura” en la historia de la Ciudad de México. El presupuesto anual pasó de cuatro mil millones a nueve mil millones de pesos.

La administración actual tiene como objetivo ejecutar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio, de las cuales 80 mil serán nuevas o rehabilitadas. Asimismo, contempla que para este año se realice la entrega de al menos 10 mil espacios.

Los 74 departamentos entregados en Venustiano Carranza cuentan con 56.6 metros cuadrados en promedio y un costo de 909 mil 063 pesos por unidad, muy por debajo del precio de mercado que ronda los 2.5 a 3 millones de pesos en la zona.

Los desarrollos incluyen sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y dispositivos ahorradores de agua.

Los beneficiarios pagarán mensualidades entre mil 300 y dos mil pesos, según sus condiciones económicas. El ingeniero Raúl Bautista González, director ejecutivo de operación del instituto y conocido como Superbarrio, por su activismo tras el sismo de 1985, destacó que “la vivienda no es una mercancía, es una necesidad humana a la que tenemos que responder”.