CDMX registra MALA calidad del aire hoy 31 de enero: ¿se activará la contingencia ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este sábado 31 de enero de 2026, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto para la salud de la población , y por lo que se recomienda moderar actividades físicas al aire libre.

En La Razón actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el más reciente reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre la concentración de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Calidad del aire por alcaldía en CDMX HOY 21 de enero

A las 15:00 horas de este sábado 31 de enero, al menos dos estación de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

En contraste, 8 estaciones reportan MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, sólo una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Coyoacán (UAX)

Asimismo, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 31 de enero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 31 de enero, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

En contraste 8 estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Al mismo tiempo, dos estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 3 puntos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

No obstante, ante niveles altos de radiación UV se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 31 de enero en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 31 de enero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Días después, el 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr