CCH Sur regresa a clases presenciales: Estrenan nuevas medidas de seguridad

Las y los estudiantes del CCH plantel Sur regresaro a clases presenciales este martes 3 de febrero luego de que estas fueran suspendidas en septiembre del 2025, activaron nuevas medidas de seguridad.

El pasado 29 de enero las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) emitieron un comunicado en el que informaron que el semestre 2026-2 comenzaría este martes 3 de febrero de manera presencial.

Después de que a partir del 22 de septiembre del 2025 se suspendieran las actividades presenciales, las y los alumnos del CCH Sur ahora cuentan con nuevos controles de acceso en el plantel.

Además, se cuenta con más botones de emergencia dentro del CCH Sur, y se instalaron lumniarias, y se conformaron brigadas universitarias para que las y los estudiantes cuenten con mayor seguridad dentro del plantel.

Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo; sin embargo, el cambio comienza con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, pues son una pieza fundamental para crecer, avanzar y transformar juntos nuestra realidad. CCH Sur



Te invitamos a participar en el Taller Entrenamiento de habilidades de autorregulación emocional que imparte el departamento de Psicopedagogía.

Para solicitar el taller envía un correo a psicopedagogia.sur@cch.unam.mx pic.twitter.com/hVbbHNX4Ea — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) February 2, 2026

Nuevos controles de acceso en CCH Sur

Las y los estudiantes podrán acceder en los 9 torniquetes instalados en la puerta principal o en los 6 torniquetes que se encuentran en el estacionamiento, además de los dos que se encuentran disponibles para el acceso para personas con discapacidad.

Para ingresar las y los estudiantes deben acercarse a los torniquetes, en los que se encuentra una tableta que cuenta con reconocimiento facial para poder activar el acceso al plantel.

En caso de que el sistema no pueda reconocer el rostro de la o el alumno pueden acceder por medio del torniquete de visitantes, en el que deberán mostrar su credencial de la UNAM para poder acceder.

Nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur ı Foto: X: @cchsur_oficial

Para poder acceder, las y los estudiantes deben contar con un registro, y en caso de no tenerlo, pueden acercarce al módulo del Control de Asistencia Escolar y Trayectoria Académica (CAETA) que se encontrará en la entrada principal durante los primeros días de clases.

Las personas que acudan como visitantes al CCH Sur deben realizar un registro en la puerta principal o en el estacionamiento del plantel, en donde deberán dejar una identificación oficial para que les entreguen un gafete que deberán portar durante su permanencia dentro de la escuela.

Nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur ı Foto: X: @cchsur_oficial

¿Por qué suspendieron clases en el CCH Sur?

El 22 de septiembre un estudiante de 19 años de edad, identificado como Lex Ashton “N” cometió un homicidio en contra de Jesús Israel, un estudiante de 16 años de edad del CCH Sur.

Además, el entonces estudiante del CCH Sur también hirió a un trabajador de 65 años de edad identificado como Armando, quien intentó detenerlo; sin embargo, al tratar de huir el atacante se fracturó ambas piernas al lanzarse desde el tercer piso de un edificio, y posteriormente fue arrestado.

Debido a los trágicos hechos registrados al interior del CCH Sur, las y los estudiantes externaron su desconfianza ante las medidas de seguridad, por lo que tras tres semanas de lo ocurrido, emitieron un pliego petitorio dirigido a las autoridades tanto del plantel como a la UNAM.

Estudiantes del CCH Sur exigen justicia para Israel “N”, el pasado 23 de septiembre. ı Foto: David Patricio›La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.