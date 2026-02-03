Marcha del Metro de HOY 4 de febrero: Este es el horario y las vialidades afectadas ¿Suspenden servicio del STC?

Las y los trabajadores del Metro informaron que realizarán una protesta para externar sus demandas con respecto al presupuesto que requieren para poder tener un funcionamiento adecuado dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el comunicado del 29 de enero publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Puntualizaron que existe una falta de presupuesto para poder adquirir tanto materiales como refacciones para poder dar mantenimiento a los trenes, las vías, instalaciones fijas y otras cuestiones que afectan directamente el funcionamiento del Metro y la seguridad de los usuarios.

Debido a la falta de respuestas, las y los trabajadores del Metro de la Ciudad de México llevarán a cabo una marcha este miércoles 4 febrero a partir de las 15:30 horas, con la finalidad de exponer sus demandas.

Esta marcha partirá desde la estación Balderas del Metro, y se dirigirá hacia el Zócalo de la capital, pues las y los trabajadores quieren “exigir a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria.”

Comunicado del SNTSTC ı Foto: Redes Sociales

Debido a los puntos de partida y conclusión de la marcha, las vialidades afectadas podrían ser la avenida Arcos de Belén, avenida Juárez, avenida 5 de Mayo, Avenida Chapultepec, Balderas, Eje Central, José María Izazaga, Pino Suárez, la Plaza de la Constitución y Paseo de la Reforma.

Puntualizaron que esta marcha se realiza con la finalidad de buscar soluciones a los problemas que mencionaron, pues este beneficio no solamente está pensado para los trabajadores, sino también para los usuarios que se transportan cotidianamente en el Metro.

¿Suspenden el servicio del Metro?

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna suspensión en el servicio del Metro de la CDMX; sin embargo, el servicio podría presentar algún tipo de retraso debido a la marcha que realizarán los trabajadores.

El pasado 21 de enero el SNTSTC compartió un oficio dirigido a la jefa de Gobierno de la CDMX, en el que exponen problemas relacionados con la operación del Metro, pues consideraron que se encuentran “en el límite de la capacidad de operación” del sistema de transporte.

Se señala una falta de herramientas, refacciones, esquipos y materiales que son necesarios para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los trenes, así como de equipos de instalaciones eléctricas, electrónicas y electromecánicas fijas.

Oficio del SNTSTC ı Foto: Redes Sociales

En el mismo sentido, puntualizaron que la falta de trenes circulando para dar servicio diariamiente son el reflejo de la situación que señalan, así como ”los equipos existentes son totalmente obsoletos, lo que pone en riesgo la vida de millones de usuarios y de nuestros compañeros de trabajo.”

Debido a esto, piden a la jefa de gobierno que libere y ponga a disposición de la Administración del STC los recursos económicos que fueron aprobados en el Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, apuntaron que esperan que se tomen a consideración los asuntos obrero-patronales “que hasta la fecha no han sido atendidos y de los cuales usted tiene pleno conocimiento.”

