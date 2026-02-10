Metro CDMX HOY 10 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 10 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, y B.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y…

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

¡Muevan la Línea A!

Cual agilidad la estación Guelatao hasta el full, los trenes llegan lleno y no se pueden abordar

Línea A, llena, lenta y sin poder subir, 10 minutos esperando.

En la línea A, no es constante la circulación, por eso se está juntando toda la gente en los andenes

Línea B

Al momento como no quieres que haya afluencia en la línea b si estamos haciendo base más de 10 min

Línea B dirección Buenavista, va haciendo base en cada estación

¿Qué pasa con la línea B? Ya hay mucha gente en ciudad azteca

Línea 7

En la línea 7 aún somos pocos en anden terminal el rosario, es obvio que si los trenes tardan 10min en llegar se aglomera la gente y causa tu “alta afluencia”

L 7 completamente detenida, ambas direcciones y con afluencia alta.

¿Alta afluencia en la línea 7? Jaja más bien nula circulación de trenes, así está la terminal el Rosario, dirección barranca del muerto

