No quiero dinero, quiero justicia, afirma novia de motociclista atropellado; duda veracidad de detención de Gaby ‘N’

Wendy Leyva, quien fuera pareja del motociclista atropellado en Iztapalapa, habló en entrevista con Al Mediodía con Solórzano.

Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa, aseguró que ni ella ni ningún otro integrante de la familia de la víctima buscan una compensación económica por estos hechos, sino solamente justicia, a propósito de lo cual expresó sus dudas sobre la veracidad de la detención de Gaby “N”, presunta responsable.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Al mediodía con Solórzano, Wendy Leyva aseguró que tomó conocimiento del anuncio realizado este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) sobre la detención de Gaby “N”, presunta responsable de atropellar y arrastrar a Roberto por las calles de Iztapalapa el 3 de enero.

FGJ-CDMX informó detención de Gaby "N". ı Foto: FGJ-CDMX

Sin embargo, Leyva Ferrer expresó sus dudas de la veracidad de esta detención, pues aseguró que hay datos que no coinciden, entre ellos detalles del rostro de la mujer que aparece en las fotografías oficiales comparadas con el retrato que figura en su credencial de elector.

Primero, por la comisura de la boca: en la de la mañana es hacia abajo y en la foto de su INE es hacia arriba. Tiene un lunar en la barbilla, y en la foto que le tomaron ahora no lo tiene. Las facciones de la foto de hoy son más abiertas, más toscas, mientras que la de su INE es más fina, incluso la nariz Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista para Al Mediodía con Solórzano



En el mismo sentido, Leyva Ferrer acusó que hay discrepancia en la información que se ha dado a conocer de manera extraoficial y la que le ha hecho llegar directamente su defensa, por lo que, acusa, hay opacidad en la comunicación oficial que la hace dudar de su veracidad.

A nosotros nuestros abogados nos informan en la mañana que todavía no ha sido trasladada, pero todo el mundo dice que ya está en Santa Marta. Hay tanta información que se está diciendo y manejando que ya ni nosotros sabemos cuál es la verdadera Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista para Al Mediodía con Solórzano



Por lo anterior, la pareja del motociclista atropellado exigió a las autoridades “que digan la verdad”, y que “no estén jugando con la información ni con nuestra tranquilidad”.

En el mismo sentido, Wendy Leyva aseguró que el fin último de esta exigencia no es dinero, ni ninguna indemnización, sino justicia por los hechos que privaron de la vida a quien fuera su pareja.

Me comentaban que se estaba pidiendo una indemnización económica, pero yo no quiero eso. Yo solo quiero justicia, justicia para Roberto. Porque todo lo que nos den jamás nos va a regresar lo que perdimos Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista para Al Mediodía con Solórzano



La mañana de este martes, la FGJ-CDMX informó que detuvo a Gaby “N” en Oaxaca, después de varias semanas de búsqueda. La misma Wendy Leyva había informado, a través del mismo canal, que la presunta responsable había estado cambiando de domicilio para evadir la justicia.

