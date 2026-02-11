Metro CDMX HOY 11 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 11 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS: Registra la Sedesa 140 casos activos Reportan en CDMX fallecimiento de una niña por sarampión

#MetroAlMomento



Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 9 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/LkTT5yVoqV — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 11, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

Una vez más la línea 3 con retrasos , como siempre jugando con nuestro tiempo

Línea 3 extremadamente lenta, parece que está haciendo base en Tlatelolco, pero ya no cabe ni un alma

Que pasa L3 ya apagaron la luz del tren. Estamos parados en etiopia. ¿¡Cuál alta afluencia de gente!?

¿Qué pasa en L3? Ya llevamos detenidos un buen rato en división del norte...

Línea 7

¿Qué pasa en la línea 7? Llevamos ya buen rato atrapados en el túnel entre Tacubaya y constituyentes

Línea 7 colapsada desde el Rosario, manden trenes

Línea 7 está detenida, ¿qué pasa?

Porque no informan nada, no hay trenes en línea 7, más de 10 min esperando tren en estación. Ya hay mucha gente.

Buen día podrían enviar una unidad vacía a guerrero no se puede subir a ninguno y solo se sigue llenando la estación pic.twitter.com/Yq0BlvfXZI — Ivan (@Ivan_kriar) February 11, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT